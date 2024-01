Τις ταυτότητες Ουκρανών και ανθρώπινα μέλη με τατουάζ από το σημείο συντριβής του ρωσικού στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους ανακοίνωσε ότι βρήκαν οι αρχές της Ρωσίας.

Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για τη συντριβή του Ilyushin Il-76 αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας της Ρωσίας που συνέβη την Τρίτη στην παραμεθόρια περιφέρεια Μπέλγκοροντ.

Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι κατέρριψε το αεροσκάφος σκοτώνοντας και τους 74 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων 65 Ουκρανών στρατιωτών αιχμαλώτων που επρόκειτο να ανταλλαχθούν με Ρώσους αιχμαλώτους. Χθες η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος χτυπήθηκε από πύραυλο εδάφους-αέρος, που εκτοξεύθηκε απο την Ουκρανία.

Το Κίεβο ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε ότι δυνάμεις του κατέρριψαν το αεροπλάνο και τόνισε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για τις ταυτότητες των επιβατών στο αεροπλάνο. Αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς της Μόσχας και ζήτησε διεξαγωγή διεθνούς έρευνας.

Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανέφερε ότι ανθρώπινα μέλη περισυλλέγονται και στέλονται για γενετικές αναλύσεις και ορισμένα από αυτά έφεραν διακριτικά τατουάζ όπως αυτά που έχουν αιχμάλωτοι Ουκρανοί που είχε ανακρίνει η Ρωσία.

