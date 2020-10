Ρωσία: Τινάχτηκε στον αέρα αποθήκη πυρομαχικών – Εκκενώνονται 10 χωριά!

Οι αρχές στη Ρωσία έδωσαν σήμερα εντολή να εκκενωθούν περισσότερα από 10 χωριά στην περιοχή του Ριαζάν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε παρακείμενη αποθήκη πυρομαχικών, η οποία προκλήθηκε σύμφωνα με τους στρατιωτικούς από εστία φωτιάς σε έκταση με χόρτα εντός της περιμέτρου της αποθήκης πυρομαχικών η οποία επεκτάθηκε λόγω του ισχυρού ανέμου στην αποθήκη πυρομαχικών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έχουν απομακρυνθεί μέχρι στιγμή περισσότεροι από 1600 κάτοικοι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δυτικής στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής η πυρκαγιά σημειώθηκε στην αποθήκη πυρομαχικών στην κατοικημένη περιοχή Ζελτούχινο στη Ρωσία και προκλήθηκε σε έκταση με χόρτα, με αποτέλεσμα η φωτιά λόγω του ισχυρού ανέμου να μεταδοθεί στην αποθήκη πυρομαχικών πυροβολικού. Η μονάδα της πυροσβεστικής ξεκίνησε αμέσως το έργο της κατάσβεσης, αλλά δεν κατάφερε να περιορίσει την πυρκαγιά. Αυτή τη στιγμή ακούγονται στην επικράτεια της αποθήκης μεμονωμένες εκρήξεις, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακούγονται οι εκρήξεις στην αποθήκη πυρομαχικών. Ένας μάρτυρας που εμφανίζεται σένα από τα βίντεο δηλώνει ότι θραύσματα και στάχτη έπεφταν από τον ουρανό. Ωστόσο το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι δεν μπορεί αν επιβεβαιώσει τις δηλώσεις στα βίντεο.

Explosion occurred at the ammunition depot next to the village Zheltukhinskii. #Russia https://t.co/0q3hc1x85W pic.twitter.com/F7Hb35q9f9