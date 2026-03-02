Ρωσία: Το Κρεμλίνο είναι «σε συνεχή επικοινωνία» με την ιρανική ηγεσία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα αναλύει την κατάσταση και διεξάγει τα δικά της συμπεράσματα μετά την επιλογή της Ουάσινγκτον για πλήγματα στο Ιράν παρά αυτό που η Ρωσία θεωρούσε υποσχόμενες συνομιλίες.

«Αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, μπορούμε με βεβαιότητα να εκφράσουμε τη βαθιά μας απογοήτευση που, παρά τις πληροφορίες για σημαντική πρόοδο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, η κατάσταση επιδεινώθηκε καταλήγοντας σε μια αναμφισβήτητη επιθετικότητα», είπε ο Πεσκόφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εδώ live τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Ο Πούτιν είχε νωρίτερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την ιρανική ηγεσία και συζητά για την κατάσταση στη χώρα. Την ίδια ώρα, είπε ο Πεσκόφ, συνεχίζουμε τον διάλογο με τις ηγεσίες των χωρών που έχουν επηρεαστεί από τη σύγκρουση, περιλαμβανομένων εκείνων στον Περσικό Κόλπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν καταδίκασε χθες (01.03.2026) τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κάνοντας λόγο για έναν “κυνικό” φόνο, ενώ το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε ΗΠΑ και Ισραήλ ότι βύθισαν τη Μέση Ανατολή “σε μια άβυσσο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης”.

Από την πλευρά του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ και στο Ισραήλ ότι επιχειρούν να φέρουν αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και να σαμποτάρουν αυτό που χαρακτήρισαν διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και στους Άραβες γείτονές της.