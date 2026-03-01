Κόσμος

Πούτιν: Το πρώτο μήνυμα μετά τις επιθέσεις στο Ιράν – «Κυνική παραβίαση της ανθρώπινης ηθικής η δολοφονία Χαμενεΐ»

Η επιστολή που έστειλε προς τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν
Βλαντιμίρ Πούτιν
Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Ως «κυνική παραβίαση των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου» χαρακτήρισε τη δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε σημερινές (01.03.2026) δηλώσεις του.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, λέγοντας πως ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ήταν εξαιρετικός ηγέτης που συνέλαβε στην ανάπτυξη της φιλίας της Μόσχας και της Τεχεράνης. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε στην στήριξή του στην οικογένεια και τους φίλους του αλλά και στον λαό του Ιράν.

«Παρακαλώ δεχθείτε τα βαθιά μου συλλυπητήρια για τον φόνο του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, του σαγίντ Αλί Χαμενεΐ, και μελών της οικογένειάς του, ο οποίος διαπράχθηκε κατά κυνική παραβίαση όλων των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου», επεσήμανε ο Πούτιν σε επιστολή του προς τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Στη χώρα μας θα θυμόμαστε τον αγιατολάχ Χαμενεΐ ως έναν εξαιρετικό ηγέτη που συνέβαλε προσωπικά τα μέγιστα στην ανάπτυξη των φιλικών ρωσοϊρανικών σχέσεων και στην ανάδειξή τους στο επίπεδο μιας συνολικής στρατηγικής συνεργασίας», πρόσθεσε ο Πούτιν.

«Σας ζητώ να μεταφέρετε τη βαθύτερη συμπόνια και στήριξή μου στην οικογένεια και τους φίλους του ανώτατου ηγέτη, στην κυβέρνηση και όλο τον λαό του Ιράν», κατέληξε.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ισραήλ: Βίντεο από το χτύπημα σε εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων στο Ιράν – «Έχουμε καταστρέψει τα μισά τους αποθέματα»
«Στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης καταστρέψαμε περίπου τα μισά αποθέματα των πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος και εμποδίσαμε την παραγωγή τουλάχιστον 1.500 επιπλέον πυραύλων» δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF
Ιρανικές εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων
Κύπρος: Η Λευκωσία διαψεύδει τον Βρετανό υπουργό Άμυνας για τους ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν στη Μεγαλόνησο
«Δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης
Η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας
