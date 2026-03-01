Πούτιν: Το πρώτο μήνυμα μετά τις επιθέσεις στο Ιράν – «Κυνική παραβίαση της ανθρώπινης ηθικής η δολοφονία Χαμενεΐ»

Ως «κυνική παραβίαση των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου» χαρακτήρισε τη δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε σημερινές (01.03.2026) δηλώσεις του.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, λέγοντας πως ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ήταν εξαιρετικός ηγέτης που συνέλαβε στην ανάπτυξη της φιλίας της Μόσχας και της Τεχεράνης. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε στην στήριξή του στην οικογένεια και τους φίλους του αλλά και στον λαό του Ιράν.

«Παρακαλώ δεχθείτε τα βαθιά μου συλλυπητήρια για τον φόνο του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, του σαγίντ Αλί Χαμενεΐ, και μελών της οικογένειάς του, ο οποίος διαπράχθηκε κατά κυνική παραβίαση όλων των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου», επεσήμανε ο Πούτιν σε επιστολή του προς τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Στη χώρα μας θα θυμόμαστε τον αγιατολάχ Χαμενεΐ ως έναν εξαιρετικό ηγέτη που συνέβαλε προσωπικά τα μέγιστα στην ανάπτυξη των φιλικών ρωσοϊρανικών σχέσεων και στην ανάδειξή τους στο επίπεδο μιας συνολικής στρατηγικής συνεργασίας», πρόσθεσε ο Πούτιν.

«Σας ζητώ να μεταφέρετε τη βαθύτερη συμπόνια και στήριξή μου στην οικογένεια και τους φίλους του ανώτατου ηγέτη, στην κυβέρνηση και όλο τον λαό του Ιράν», κατέληξε.