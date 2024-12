Ρωσία: «Τρομοκρατική επίθεση η βύθιση του πλοίου Ursa Major – Ακούστηκαν εκρήξεις στο μηχανοστάσιο»

Η βύθιση του ρωσικού φορτηγού πλοίου στη Μεσόγειο, χθες (24.12.2024) έχει προκαλέσει θυελλώδεις αντιδράσεις στην Ρωσία, με την ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρεία «SK-Yug» να υποστηρίζει σε σημερινή (25.12.2024) ανακοίνωση ότι πρόκειται για «τρομοκρατική επίθεση».

Ειδικότερα, η εταιρεία, που είναι θυγατρική του ομίλου αμυντικών τεχνολογιών Oboronlogistics με έδρα την Ρωσία, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η βύθιση του πλοίου «Ursa Major» οφείλεται σε στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2024

Ακούστηκαν «τρεις διαδοχικές εκρήξεις», με αποτέλεσμα «να μπει νερό» στο πλοίο, τόνισε η εταιρεία, επικαλούμενη μαρτυρίες επιζώντων. Η Oboronloguistika δεν εξήγησε σε ποια στοιχεία βασίστηκε ώστε να αποδώσει τη βύθιση του πλοίου σε «τρομοκρατική επίθεση». Το ρωσικό φορτηγό πλοίο «Ursa Major» βυθίστηκε στα διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο, μεταξύ της Ισπανίας και της Αλγερίας, και δύο μέλη του πληρώματός του αγνοούνται.

REUTERS/Jose Maria Rodriguez

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες (24.12.2024) ότι η βύθιση του πλοίου σημειώθηκε μετά από «έκρηξη στο μηχανοστάσιό του». Δεκατέσσερα από τα 16 μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί και μεταφερθεί στο λιμάνι Καρταχένα της Ισπανίας, πρόσθεσε το υπουργείο στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εντοπισμού πλοίων της LSEG, το φορτηγό πλοίο αναχώρησε από την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας στις 11 Δεκεμβρίου και εξέπεμψε σήμα για τελευταία φορά την Δευτέρα (23.12.2024) στις 22:04 (ώρα GMT, 00:04 τα μεσάνυκτα ώρα Ελλάδας) μεταξύ της Ισπανίας και της Αλγερίας.

REUTERS/Jose Maria Rodriguez

Όταν το «Ursa Major» αναχώρησε από την Αγία Πετρούπολη είχε αναφέρει ότι το επόμενο λιμάνι του θα ήταν το Βλαδιβοστόκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή και όχι η Ταρτούς στη Συρία όπου έχει ελλιμενιστεί στο παρελθόν. Στην Ταρτούς, στην ανατολική Μεσόγειο, υπάρχει μια βάση του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.

Εναντίον της Oboronlogistics έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη Δύση, σύμφωνα με την LSEG. Σε ανακοίνωσή της στις 20 Δεκεμβρίου η Oboronlogistics είχε αναφέρει ότι το φορτηγό πλοίο μετέφερε ειδικούς γερανούς που θα τοποθετούνταν στο λιμάνι του Βλαδιβοστόκ, όπως και εξαρτήματα παγοθραυστικών.

Περαστικό πλοίο τράβηξε βίντεο στις 23 Δεκεμβρίου το οποίο δείχνει το «Ursa Major» να γέρνει προς τη δεξιά πλευρά του, με την πλώρη του πολύ χαμηλότερα μέσα στο νερό από το συνηθισμένο.

Video of the Ursa Major going down in the Mediterranean.



The complete loss of the two cranes and icebreaker hatches is a massive blow to Russian operations in Vladivostok. https://t.co/wY5KKBLrnW pic.twitter.com/cwT6nsrEy8