Ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας, που έχει την βάση του στην προσαρτηθείσα από την Ρωσία Κριμαία, απόκτησε νέον διοικητή, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο πηγές, μετά τα πλήγματα που δέχθηκαν οι ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στη χερσόνησο τις τελευταίες εννιά ημέρες.

Εάν επιβεβαιωθεί η αλλαγή αυτή, η απομάκρυνση του προηγούμενου διοικητή Ιγκόρ Οσίποφ θα σηματοδοτήσει τη σημαντικότερη απόλυση στρατιωτικού αξιωματούχου στους σχεδόν έξι μήνες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατά την οποία έχει υποστεί μεγάλες απώλειες σε άνδρες και εξοπλισμό.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο δικές του πηγές, έγραψε ότι ο νέος αρχηγός, Βίκτορ Σοκολόφ, παρουσιάστηκε στα μέλη του στρατιωτικού συμβουλίου του στόλου στο λιμάνι της Σεβαστούπολης.

Russia's Black Sea Fleet has reportedly undergone a change of leadership, no doubt in response to a string of failures overseen by previous commander Igor Osipov. According to sources, the fleet's new commander is Vice Admiral Viktor Sokolov. https://t.co/0zovOO7mN0

Μια πηγή δήλωσε ότι είναι «φυσιολογικό» το ότι διορισμός δεν ανακοινώθηκε δημοσίως, την ώρα που η Ρωσία διεξάγει αυτό που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

Ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας, ο οποίος έχει αξιοσέβαστη ιστορία στη Ρωσία, έχει υποστεί αρκετές ταπεινώσεις δημοσίως κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στις 24 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα η αντικατάσταση του Οσίποφ να μοιάζει με το «χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου».

Ήδη από τις 14 Αυγούστου, ο δημοσιογράφος Βίκτωρ Κοβαλένκο, είχε αναφέρει πως ο Ιγκόρ Οσίποφ είχε «γλιτώσει» μετά την βύθιση της ναυαρχίδας του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, του Moskva, αλλά «πλήρωσε» το πλήγμα στην ρωσική αεροπορική βάση του Σάκι, στην Κριμαία.

After the devastating Aug 9 strike on Saki airbase in #Crimea, the Kremlin finally dismissed the Commander of the Rus. Black Sea Fleet Gen. Igor Osipov, according to the Rus. media. After #Ukraine destroyed the flagship cruiser Moskva, he was disciplined but remained on the post pic.twitter.com/jME0opnCb3