Τουλάχιστον ατυχής για την ίδια αποδείχθηκε η έμπνευση νεαρής Ρωσίδας να διαθέτει μία τσάντα ώμου που έγραφε: «Το σεξ είναι ωραίο, αλλά ο θάνατος του Πούτιν είναι καλύτερος», αφού καταδικάστηκε από Ρωσικό δικαστήριο, βάσει άρθρου για τη… δυσφήμιση του ρωσικού στρατού!

Την υπόθεση αποκάλυψε η ίδια η 21χρονη Ρωσίδα, η Αλεξάνδρα, που μίλησε στον ιστότοπο Mediazona, ζητώντας να μην γνωστοποιηθεί το επώνυμό της.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, το «κατηγορητήριο» περιελάμβανε πέντε στιγμιότυπα οθόνης από την σελίδα της στο Instagram, όπου έχει 180 ακολούθους.

Τα στιγμιότυπα οθόνης περιλαμβάνουν μια φωτογραφία μιας τσάντας με την φράση «Όχι στον πόλεμο» και παρόμοια γκράφιτι, ένα πλάνο ενός αυτοκόλλητου με την λέξη «Ειρήνη», καθώς και μια φωτογραφία μιας βαμβακερής τσάντας με την φράση «Το σεξ είναι ωραίο, αλλά ο θάνατος του Πούτιν είναι καλύτερος» (Sex is cool but putin’s death better).

В Краснодаре девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей за сумку с надписью «Sex is cool, but putin’s death better» («Секс — это круто, но смерть Путина лучше»)



Зачем штрафовать за правду? pic.twitter.com/UzPcKSigWU — Жизнь в России (@RussianLife2023) August 3, 2023

Όπως εξιστόρησε η Αλεξάνδρα, στις 28 Ιουνίου, δύο αστυνομικοί με πολιτικά πήγαν στο σπίτι της και την ενημέρωσαν ότι σε βάρος της εκκρεμεί καταγγελία.

Η κοπέλα οδηγήθηκε στο τμήμα όπου της ζητήθηκε να δείξει ένα τατουάζ στον ώμο της με τη μορφή ενός σκύλου με κασκόλ ουράνιου τόξου, πάνω από το οποίο υπάρχει η επιγραφή «Ο σκύλος είναι ομοφυλόφιλος» (Gay Dog).

«Μου είπαν να σηκώσω τα μανίκια της μπλούζας μου, εξέτασαν όλα τα τατουάζ μου, μου ζήτησαν να μεταφράσω τι σήμαιναν οι επιγραφές στα αγγλικά και επίσης φωτογράφισαν το πρόσωπο και τα τατουάζ μου», είπε η Αλεξάνδρα σε δημοσιογράφους.

Жительницу Краснодара оштрафовали за фото с надписью «Sex is cool but putin`s death better». («Секс — это круто, но смерть Путина лучше») и антивоенного граффити.



Недавно ей же назначили штраф за тату с собакой в радужном шарфеhttps://t.co/z7ZwjsGAAe pic.twitter.com/rFY6ATzIdC — Холод (@holodmedia) August 3, 2023

Η νεαρή Ρωσίδα ανέφερε στην οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Sphera ότι της απαγορεύτηκε να καλέσει δικηγόρο. «Της είπαν ότι, αν έρθει τώρα δικηγόρος, θα θέσουμε σε λειτουργία ολόκληρη τη νομική μηχανή. Θα σου βρούμε κάτι άλλο και τα πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα».

Ως αποτέλεσμα, η αστυνομία συνέταξε δύο καταγγελίες κατά της Αλεξάνδρας, μια βάσει του άρθρου περί «προπαγάνδας μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων» και μία βάσει του άρθρου περί «δυσφήμισης» του ρωσικού στρατού.

Στις 26 Ιουλίου το δικαστήριο επέβαλε στην Αλεξάνδρα με βάση την πρώτη καταγγελία πρόστιμο 200.000 ρουβλίων (1.945 ευρώ).

Το περιφερειακό δικαστήριο Λένινσκι του Κρασνοντάρ επέβαλε επίσης πρόστιμο 30.000 ρουβλίων (290 ευρώ) για την δεύτερη καταγγελία.