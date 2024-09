Ρωσικό αεροσκάφος βομβάρδισε φορτηγό πλοίο με ουκρανικά σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα

Ένα ρωσικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος Tu-22 εκτόξευσε πύραυλο εναντίον φορτηγού πλοίου που μετέφερε ουκρανικά σιτηρά με προορισμό την Αίγυπτο κοντά στο Φιδονήσι (Snake Island) στη Μαύρη Θάλασσα.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημείωσε ότι η Ρωσία βομβαρδίζοντας το φορτηγό πλοίο που μετέφερε σιτηρά, θέτει σε κίνδυνο τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων στοχεύοντας πολιτικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

«Η Ουκρανία είναι μια από τις χώρες που συνεισφέρει παγκοσμίως στην επισιτιστική ασφάλεια. Η εσωτερική σταθερότητα και τα μέσα διαβίωσης δεκάδων χωρών σε διάφορα μέρη του κόσμου εξαρτώνται από την κανονική και αδιάλειπτη λειτουργία του εξαγωγικού μας διαδρόμου τροφίμων», είπε ο Ζελένσκι.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας σημείωσε ότι η χώρα θα συνεχίσει να κάνει τα πάντα στο μέτρο του δυνατού για να προστατεύσει την ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα.

«Οι προμήθειες τροφίμων μας στις χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής είναι κρίσιμης σημασίας. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τα λιμάνια μας, τη Μαύρη Θάλασσα και να προμηθεύουμε τρόφιμα στην παγκόσμια αγορά. Αυτή – η προστασία της ζωής – είναι μια πραγματική προτεραιότητα για την Ουκρανία και θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για κάθε χώρα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Russian missile against a wheat cargo bound for Egypt. Tonight, Russia launched a strike on an ordinary civilian vessel in the Black Sea right after it left Ukrainian territorial waters. Fortunately, there were no casualties, according to preliminary reports.



