Πυκνώνει το μυστήριο με το «άγνωστο αντικείμενο» που καταγράφηκε στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Οι υποψίες από νωρίς είχαν στραφεί προς την πλευρά της Ρωσίας, που εξαπέλυσε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας, σε μεγάλο μέρος της επικράτειάς της, ακόμη και στη Λβιβ, την περιοχή που συνορεύει με την Πολωνία.

Οι υποψίες φαίνεται να επιβεβαιώνονται καθώς όπως ανακοίνωσε επίσημα Πολωνός στρατηγός, όλα δείχνουν ότι το αντικείμενο που εισέβαλε σήμερα στον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν πιθανότατα ρωσικός πύραυλος.

Ο στρατηγός Μασιέι Κλιστς, επιχειρησιακός διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας, δήλωσε ότι το αντικείμενο πιθανότατα εγκατέλειψε τον πολωνικό εναέριο χώρο αφού παρέμεινε λιγότερο από τρία λεπτά πάνω από το έδαφος της χώρας και γύρισε πίσω στην Ουκρανία.

«Η πτητική του πορεία στο εσωτερικό πάνω από την πολωνική επικράτεια ήταν υπό παρακολούθηση» δήλωσε ο Κλιστς στους δημοσιογράφους. «Προς το παρόν το σενάριο που προτείνω είναι ότι ο πύραυλος εγκατέλειψε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας»

❗️ The missile that violated Polish airspace was a Russian missile



This is reported by the Polish General Staff. pic.twitter.com/3dOmMxclNJ — NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2023

Ωστόσο όπως καταγράφηκε από την τροχιά του άγνωστου αντικειμένου στα ραντάρ της Πολωνίας, αλλά και από το γεγονός πως δεν υπήρξε κάποια πρόσκρουση ή – πολύ περισσότερο – έκρηξη του «αντικειμένου», δηλαδή πιθανότατα του ρωσικού πυραύλου, οδηγεί στο συμπέρασμα πως αυτός επανήλθε στην ουκρανική επικράτεια.

Poland just confirmed it was a Russian missle that struck the country. pic.twitter.com/rrUhtmq0X3 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 29, 2023

Πάντως η Πολωνία, που είναι και χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ – έχει τεθεί σε επιφυλακή μετά το «περίεργο» συμβάν.

Υπενθυμίζεται πως «αδέσποτος» ουκρανικός πύραυλος έπληξε το χωριό Πρζέβοντοφ στη νότια Πολωνία τον Νοέμβριο του 2022, σε ένα περιστατικό που δημιούργησε φόβους για επέκταση του πολέμου της Ουκρανίας και πέρα από τα σύνορα.

Τον Απρίλιο, στρατιωτικό αντικείμενο βρέθηκε σε δάσος κοντά στο χωριό Ζάμοσκ κοντά στην πόλη Μπίντγκοζ, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στην συνέχεια αναφέρθηκε ότι επρόκειτο για ρωσικό πύραυλο.