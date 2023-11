Πύραυλος από τη Ρωσία έπληξε το πρωί της Τετάρτης ένα φορτηγό πλοίο την ώρα που αυτό έμπαινε στο λιμάνι της Οδησσού. Μάλιστα, πρόκειται για πλοίο με σημαία Λιβερίας της κυπριακής Cyprus Sea Lines, του εφοπλιστή Ανδρέα Χατζηγιάννη από την Κύπρο.

Μάλιστα από τον ρωσικό βομβαρδισμό του φορτηγού πλοίου σκοτώθηκε ο καπετάνιος του πλοίου, ενώ τραυματίστηκαν τρεις ναυτικοί και ένας άνδρας του λιμενικού. Ο Ανδρέας Χατζηγιάννης είναι πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών της Κύπρου, ενώ το πλοίο που χτυπήθηκε ονομάζεται KMAX RULER.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις ουκρανικές αρχές το πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο τύπου Kh-31P τον οποίο εκτόξευσε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος. Η εθνικότητα του πλοιάρχου δεν έγινε γνωστή, ενώ οι τρεις τραυματίες μέλη του πληρώματος είναι Φιλιππινέζοι.

The moment a Kh-31P anti-radar missile launched by Russia hit the Liberian-flagged Bulk Carrier “Kmax Ruler” 🇱🇷 in the port of Odesa. https://t.co/JSPSx5JbNG pic.twitter.com/oRft6DXKso