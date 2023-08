Τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 56 προκάλεσαν δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν σε σταθμό ανεφοδιασμού με υγροποιημένο αέριο στη Ρουμανία, κοντά στο Βουκουρέστι.

Τριάντα εννέα πυροσβέστες που είχαν σπεύσει στο πρατήριο στην πόλη Κρεβεντία, βόρεια του Βουκουρεστίου, αφού σημειώθηκε η πρώτη έκρηξη τραυματίστηκαν όταν υπήρξε και δεύτερη.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και τέσσερις αστυνομικοί, διευκρίνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών της Ρουμανίας Ραέντ Αραφάτ, ο οποίος πρόσθεσε ότι κάποιοι από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά εγκαύματα.

«Μεταφέραμε δύο πυροσβέστες και δύο πολίτες στο εξωτερικό (για να λάβουν θεραπεία) και θα ακολουθήσουν και άλλη», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στην Ιταλία και το Βέλγιο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Γνωρίζουμε ότι το πρατήριο δεν λειτουργούσε, δεν είχε λάβει άδεια λειτουργίας», σημείωσε ο Αραφάτ.

