Τη ζωή του έχασε ένας άνθρωπος και άλλοι 33 τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (27.08.2023) σε πρατήριο καυσίμων στην περιοχή Κρεβεντία, κοντά στο Βουκουρέστι.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε μετά την πρώτη έκρηξη εξαπλώθηκε σε δύο δεξαμενές υγραερίου (LPG) και ακολούθησε μια δεύτερη ισχυρότερη έκρηξη την ώρα που είχαν σπεύσει στο σημείο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε βίντεο που μετέδωσε η ρουμανική τηλεόραση καταγράφεται η στιγμή της δεύτερης έκρηξης.

Η αστυνομία είχε αποκλείσει την περιοχή σε ακτίνα 300 μέτρων από το πρατήριο καυσίμων.

Τουλάχιστον 26 πυροσβέστες συγκαταλέγονται στους τραυματίες, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Ρουμανίας Ραέντ Αραφάτ, ο οποίος μετέβη στον τόπο της έκρηξης.

Footage of a Massive explosion has been caught at a gas station in Romania last night 🇷🇴💥 – 1 Person is confirmed dead – 46 Injured #Romania #Europe #RomaniaExplosion #Explosion #Gas #Gasstation pic.twitter.com/jToY8DQ8dH

Τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα.

🇷🇴A powerful explosion occurred at a gas station near Bucharest.



According to Romanian media reports, one person was killed and more than 30 were injured. The flames engulfed two gas tanks and a neighboring house. #Romania pic.twitter.com/a4OjXi4clq