Ζωντανός είναι ο συγγραφέας των «Σατανικών Στίχων», Σαλμάν Ρουσντί, μετά την επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη.

Ο συγγραφέας νοσηλεύεται εν ζωή σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, μετά την άγρια επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος έχει συλληφθεί. Αυτό δήλωσε η κυβερνήτης της πόλης, Κάθι Χόκαλ, σε ενημέρωση που παρέθεσε μετά το περιστατικό που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ.

Σύμφωνα με τη DailyMail, ο Σαλμάν Ρουσντί δέχθηκε 10-15 μαχαιριές στον λαιμό του από τον άνδρα που του επιτέθηκε, ο οποίος προσπάθησε να ξεφύγει μετά την επίθεση. Όπως αναφέρει το BBC, που επικοινώνησε με γιατρό που επενέβη στο περιστατικό, δεν χρειάστηκε να του κάνουν ΚΑΡΠΑ επειδή είχε σφυγμό μετά τη σφοδρή επίθεση.

O άγνωστος, ανέβηκε αιφνιδιαστικά στη σκηνή όπου ο Ρουσντί και άρχισε να χτυπά τον 75χρονο συγγραφέα, ο οποίος σωριάστηκε στο έδαφος. Από την επίθεση τραυματίστηκε και ο Χένρι Ρις, ο άνθρωπος που θα έπαιρνε συνέντευξη από τον ινδικής καταγωγής συγγραφέα.

Ο Σαλμάν Ρουσντί δέχεται απειλές για την ζωή του από το 1988 για το 4ο βιβλίο που είχε γράψει με αποτέλεσμα τότε να ξεσπάσουν διαδηλώσεις με δεκάδες νεκρούς ειδικά στο Πακιστάν το οποίο απαγόρευσε όπως και άλλες χώρες τους «Σατανικούς Στίχους» και μάλιστα το Ιράν εξέδωσε φετφά με εντολή του Αγιατολάχ Χομεϊνί το 1989.

Ο Χομεϊνί είχε ζητήσει το κεφάλι του Ρουσντί και των εκδοτών του βιβλίου και καλούσε τους μουσουλμάνους σε όσους τον εντοπίζουν να τον σκοτώσουν αν δεν μπορούσαν οι ίδιοι.

Ο Ινδός στην καταγωγή συγγραφέας αναγκάστηκε να κρύβεται επί 9 ολόκληρα χρόνια αφού το βιβλίο του είχε θεωρηθεί βλάσφημο.

Προσκεκλημένος του Ιδρύματος Τσοτόκουα, ο Σαλμάν Ρούσντι επρόκειτο να συμμετάσχει σε συζήτηση σχετικά με το ότι στις ΗΠΑ βρίσκουν άσυλο συγγραφείς και καλλιτέχνες που ζουν εξόριστοι, αφού η χώρα «υπερασπίζεται την ελευθερία και την δημιουργική έκφραση», όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ιδρύματος.

