Την επίθεση με μαχαίρι εις βάρος του συγγραφέα, Σαλμάν Ρουσντί, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη καταδίκασαν με ανακοινώσεις τους τόσο ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, όσο και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε «απερίφραστα» την επίθεση κατά του συγγραφέα Σαλμάν Ρούσντι, με μήνυμά του στο Twitter.

«Η διεθνής απόρριψη τέτοιων εγκληματικών ενεργειών, που παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, είναι ο μόνος δρόμος προς έναν καλύτερο και πιο ειρηνικό κόσμο», δηλώνει ο Μπορέλ στο μήνυμά του.

Strongly condemn the attack on @SalmanRushdie and wish him a speedy recovery. International rejection of such criminal actions, which violate fundamental rights and freedoms, is the only path towards a better and more peaceful world.

Από τη μεριά του, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, έγραψε στο Twitter: «Κανείς δεν πρέπει να απειλείται ή να βλάπτεται με βάση αυτά που έχει γράψει. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση».

The cowardly attack on Salman Rushdie is a strike on the freedom of expression that our world relies on. No one should be threatened or harmed on the basis of what they have written. I’m wishing him a speedy recovery.