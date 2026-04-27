Σάλος με τον Μπεν Στίλερ: Η παρεξηγημένη ανάρτηση του ηθοποιού που εξόργισε το διαδίκτυο και τους MAGA

Μία ανάρτηση για την νίκη της ομάδας του είπε να κάνει ο Μπεν Στίλερ ωστόσο παρεξηγήθηκε λόγω… timing αφού έγινε 20 λεπτά μετά την επίθεση με πυροβολισμούς στο ξενοδοχείο όπου διεξαγόταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο (25.05.2026), παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Η ανάρτηση παρεξηγήθηκε και ο ηθοποιός τα «άκουσε» τόσο από τους MAGA όσο και από χρήστες των social media.

Ο ηθοποιός και φανατικός υποστηρικτής των New York Knicks, Μπεν Στίλερ έκανε αναρτήσεις όλη τη διάρκεια της βραδιάς για τον αγώνα της ομάδας του απέναντι στους Atlanta Hawks. Μετά τη νίκη τους με 114-98, έγραψε στο X: «Τα κατάφεραν». Ωστόσο, η ανάρτηση έγινε περίπου 20 λεπτά μετά την επίθεση με τους πυροβολισμούς στο ξενοδοχείο όπου διεξαγόταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ και οι καλεσμένοι του απομακρύνθηκαν εσπευσμένα για λόγους ασφαλείας. Αυτό οδήγησε αρκετούς χρήστες να παρερμηνεύσουν το tweet, θεωρώντας ότι αναφερόταν στο περιστατικό.

Got it done — Ben Stiller (@BenStiller) April 26, 2026

Υποστηρικτές του κινήματος MAGA στράφηκαν εναντίον του Στίλερ, κατηγορώντας τον για έλλειψη ευαισθησίας. Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νάνσι Μέις σχολίασε: «Τι ακριβώς κατάφεραν;», ενώ ο πρώην επικεφαλής του Kennedy Center Ρίτσαρντ Γκρένελ έγραψε: «Wtf;».

Χρήστες του X προχώρησαν ακόμη περισσότερο, κατηγορώντας τον ηθοποιό για ειρωνεία απέναντι στο περιστατικό, με ορισμένους να κάνουν αιχμηρά σχόλια και άλλους να αμφισβητούν το timing της ανάρτησης.

Ένας χρήστης του X έγραψε: «Συγγνώμη Μπεν. Ο τύπος σου έχασε. Εύχομαι πραγματικά η πλευρά σου να σταματούσε να προσπαθεί να δολοφονεί ανθρώπους με τους οποίους διαφωνείς». Ένας άλλος επέκρινε: «Ο συγχρονισμός αυτού του tweet ήταν αρκετά τρελός». Άλλοι παρενέβησαν για να υπερασπιστούν τον Στίλερ, γράφοντας: «Οι άνθρωποι του MAGA είναι τόσο ανόητοι που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι μιλάς για αγώνα των Νικς».

Ένας ακόμα πρόσθεσε: «Νομίζω ότι ίσως οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ότι πρόκειται για… μπάσκετ είναι αυτοί που πάσχουν από το Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ».

Ο Μπεν Στίλερ, γνωστός για την κριτική του προς την κυβέρνηση Τραμπ, δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι η ανάρτησή του σχετιζόταν με το συμβάν, ενώ οι εκπρόσωποί του δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο σχετικά με τις αντιδράσεις.

Πρόσφατα ο Μπεν Στίλερ επιτέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν λέγοντας ότι: «Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», ζητώντας μάλιστα να αφαιρεθεί απόσπασμα της ταινίας «Τροπική Καταιγίδα» από βίντεο της αμερικανικής κυβέρνησης.