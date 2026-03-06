Κόσμος

Έξαλλος ο Μπεν Στίλερ με τον Ντόναλντ Τραμπ: «Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», λέει και ζητά να αφαιρεθεί το απόσπασμα από την «Τροπική Καταιγίδα»

Ο ηθοποιός τόνισε ότι δεν επιθυμούν το έργο τους να συνδεθεί με την προπαγανδιστική στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ
Ben Stiller
Ben Stiller / (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

Δεν είναι λίγοι οι καλλιτέχνες που απαντούν αρκετά σκληρά στον Ντόναλντ Τραμπ και τις επιλογές τους, με τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ να του επιτίθεται για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Μπεν Στίλερ, δηλώνει μέσα από μία ανάρτησή του την αντίθεσή του με την πολεμική προπαγάνδα που όπως λέει κάνει ο Λευκός Οίκος με τις ευλογίες προφανώς του Ντόναλντ Τραμπ και ζητά να αφαιρεθεί απόσπασμα της ταινίας «Τροπική Καταιγίδα» από βίντεο της αμερικανικής κυβέρνησης.

Στο βίντεο της αμερικανικής κυβέρνησης έχει γίνει ένα κολάζ από γνωστές κινηματογραφικές επιτυχίες, και στόχο έχει να αποθεώσει την απόδοση δικαιοσύνης με τον «αμερικανικό» τρόπο.

 

Το βίντεο που αναρτήθηκε από τον Λευκό Οίκο συνοδεύεται από τη λεζάντα «Justice the American way» («Δικαιοσύνη με τον αμερικανικό τρόπο») και περιλαμβάνει αποσπάσματα από αρκετές δημοφιλείς παραγωγές του Χόλιγουντ.

Μεταξύ αυτών εμφανίζονται σκηνές από ταινίες όπως τα «Braveheart», «Top Gun», «Superman», «Transformers», «Iron Man 2», «Star Wars: The Last Jedi» και «Tropic Thunder», αλλά και στιγμές από τις τηλεοπτικές σειρές «Breaking Bad» και «Better Call Saul».

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο ηθοποιός ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει ένα σύντομο απόσπασμα από την ταινία «Tropic Thunder», το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε μονταρισμένο βίντεο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δείχνει τον Τομ Κρουζ σε μια από τις πιο γνωστές σκηνές της ταινίας, όπου εμφανίζεται αγνώριστος για τις ανάγκες του ρόλου του.

 

Ο ηθοποιός τόνισε ότι οι δημιουργοί της ταινίας, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο ίδιος ως παραγωγός και ηθοποιός, δεν έδωσαν καμία άδεια για τη χρήση του υλικού και δεν επιθυμούν το έργο τους να συνδεθεί με την προπαγανδιστική στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ. «Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
225
87
49
46
46
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Ρωσία και Κίνα ετοιμάζονται να μπουν στο «παιχνίδι» στο πλευρό του Ιράν που απειλεί με αντίποινα την Ευρώπη
Οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει μέχρι τώρα περισσότερους από 3.000 στόχους από την έναρξη των επιχειρήσεών τους στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή
Βηρυτός
Το Ισραήλ βομβάρδισε κέντρο διοίκησης της αεροπορικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης
Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τα συγκεκριμένα κέντρα χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ και τους Φρουρούς της Επανάστασης για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό επιθέσεων
Βομβαρδισμός Ισραήλ
Newsit logo
Newsit logo