Έξαλλος ο Μπεν Στίλερ με τον Ντόναλντ Τραμπ: «Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», λέει και ζητά να αφαιρεθεί το απόσπασμα από την «Τροπική Καταιγίδα»

Δεν είναι λίγοι οι καλλιτέχνες που απαντούν αρκετά σκληρά στον Ντόναλντ Τραμπ και τις επιλογές τους, με τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ να του επιτίθεται για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Μπεν Στίλερ, δηλώνει μέσα από μία ανάρτησή του την αντίθεσή του με την πολεμική προπαγάνδα που όπως λέει κάνει ο Λευκός Οίκος με τις ευλογίες προφανώς του Ντόναλντ Τραμπ και ζητά να αφαιρεθεί απόσπασμα της ταινίας «Τροπική Καταιγίδα» από βίντεο της αμερικανικής κυβέρνησης.

Στο βίντεο της αμερικανικής κυβέρνησης έχει γίνει ένα κολάζ από γνωστές κινηματογραφικές επιτυχίες, και στόχο έχει να αποθεώσει την απόδοση δικαιοσύνης με τον «αμερικανικό» τρόπο.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

Το βίντεο που αναρτήθηκε από τον Λευκό Οίκο συνοδεύεται από τη λεζάντα «Justice the American way» («Δικαιοσύνη με τον αμερικανικό τρόπο») και περιλαμβάνει αποσπάσματα από αρκετές δημοφιλείς παραγωγές του Χόλιγουντ.

Μεταξύ αυτών εμφανίζονται σκηνές από ταινίες όπως τα «Braveheart», «Top Gun», «Superman», «Transformers», «Iron Man 2», «Star Wars: The Last Jedi» και «Tropic Thunder», αλλά και στιγμές από τις τηλεοπτικές σειρές «Breaking Bad» και «Better Call Saul».

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο ηθοποιός ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει ένα σύντομο απόσπασμα από την ταινία «Tropic Thunder», το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε μονταρισμένο βίντεο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δείχνει τον Τομ Κρουζ σε μια από τις πιο γνωστές σκηνές της ταινίας, όπου εμφανίζεται αγνώριστος για τις ανάγκες του ρόλου του.

Hey White House, please remove the Tropic Thunder clip. We never gave you permission and have no interest in being a part of your propaganda machine. War is not a movie. https://t.co/dMQqRxxVCa — Ben Stiller (@BenStiller) March 6, 2026

Ο ηθοποιός τόνισε ότι οι δημιουργοί της ταινίας, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο ίδιος ως παραγωγός και ηθοποιός, δεν έδωσαν καμία άδεια για τη χρήση του υλικού και δεν επιθυμούν το έργο τους να συνδεθεί με την προπαγανδιστική στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ. «Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», σημείωσε χαρακτηριστικά.