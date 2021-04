Σφοδρές αντιδράσεις στη Νότια Κορέα έχει προκαλέσει η διένεξη που φέρεται να είχε η σύζυγος του Βέλγου πρεσβευτή σε κατάστημα ρούχων. Η γυναίκα κατηγορείται ότι χαστούκισε μια πωλήτρια αφού προηγουμένως είχε κατηγορηθεί ότι προσπάθησε να κλέψει ορισμένα είδη από το κατάστημα.

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας, όπως αναφέρει το Reuters, ανακοίνωσε ότι αναζητά την Σιάνγκ Σουεκιό, σύζυγο του πρεσβευτή του Βελγίου Πίτερ Λεσκουϊέρ, προκειμένου να την ανακρίνει σε σχέση με μια καταγγελία για επίθεση εις βάρος εργαζόμενης σε κατάστημα ρούχων. Η διένεξη στο κατάστημα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, σημειώθηκε στις 9 Απριλίου και βίντεο από το περιστατικό έδωσε στη δημοσιότητα το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters.

Στο βίντεο φαίνεται μια γυναίκα με μάσκα – που έχει αναγνωριστεί από την αστυνομία ως η Σιάνγκ – να δοκιμάζει ρούχα και έπειτα να φεύγει από το κατάστημα. Μια πωλήτρια με χρωματιστή μπλούζα την ακολουθεί στον δρόμο, με την υποψία ότι η γυναίκα προσπαθούσε να φύγει με ένα προϊόν που δεν είχε πληρώσει.

Στη συνέχεια, η κάμερα καταγράφει την γυναίκα να ακολουθεί την πωλήτρια μέσα στο κατάστημα και να ξεσπά εναντίον της εξοργισμένη που την κατηγόρησε άδικα. Μια άλλη πωλήτρια μπαίνει στη μέση για να χωρίσει τις δύο γυναίκες και καταλήγει να φάει η ίδια ένα χαστούκι από την εξαγριωμένη γυναίκα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και, όπως αναφέρει το Reuters, πολλοί πολίτες στη Νότια Κορέα απαιτούν από την πρεσβεία του Βελγίου να ζητήσει επίσημα συγγνώμη.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το χτύπημα άφησε ένα μεγάλο κόκκινο σημάδι στο μάγουλο της εργαζόμενης στο κατάστημα.

