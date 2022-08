Έντονη κριτική δέχεται η πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μάριν, μετά από βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media να κάνει πάρτι με φίλους της, επειδή «δεν δείχνει υπευθυνότητα για μια χώρα σε κρίση».

Η Σάνα Μάριν είναι πρωθυπουργός της Φινλανδίας από το 2019 και μέχρι σήμερα οι «ροκ» εμφανίσεις της έχουν προκαλέσει πολλά θετικά, και σε κάποιες περιπτώσεις, διθυραμβικά σχόλια. Όμως, τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από το πάρτι προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας από αυτούς που σχολίασαν αρνητικά το γεγονός είναι παρουσιαστής αθλητικής εκπομπής της χώρας, ο Αλέξι Βαλαβουόρι, ο οποίος έγραψε στο Twitter: «Αυτή είναι η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάριν. Κάποιοι λένε ότι είναι κουλ… ίσως μεταξύ άλλων εφήβων. Αλλά υπεύθυνη ηγέτης για μια χώρα σε κρίση; Είναι μακράν η πιο ανίκανη πρωθυπουργός που είχαμε ποτέ. Δεν ξέρει τίποτα. Πάρε το δερμάτινο σου μπουφάν και παραιτήσου. Ευχαριστώ».

«Αυτό το βίντεο παρουσιάζει την πρωθυπουργό της Φινλανδίας Μάριν Σάνα (μελαχρινή με λευκό παντελόνι & μαύρο τοπ) σε ιδιωτικό πάρτι. Η Φινλανδία υποφέρει από υψηλές τιμές ρεκόρ ηλεκτρικής ενέργειας, έλλειψη υγειονομικής περίθαλψης και επαγγελματιών φροντίδας ηλικιωμένων και έτσι περνάει η ηγέτιδα μας τον χρόνο της!», έγραψε ένας άλλος Φινλανδός στο Twitter.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

This is the Prime Minister of Finland Sanna Marin. Some been saying she’s cool… maybe among other teenagers. But a responsible leader for a country in crisis? She is by far the most incompetent PM we ever had. Knows nothing. Please take your leather jacket and resign. Thanks. pic.twitter.com/tHLhdEKEa8