Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μάριν, είναι «ροκ» και το δείχνει στις δημόσιες εμφανίσεις της που δεν αφορούν την πολιτική της ατζέντα. Το στιλ της στο φεστιβάλ Flow στο Ελσίνκι έγινε viral και απέσπασε διθυραμβικά σχόλια.

Η Σάνα Μάριν φόρεσε ένα φόρεμα λίγο πάνω από το γόνατο, στολισμένο με παγιέτες, και μια δερμάτινη ζώνη γύρω από τη μέση της ενώ το συνόδευσε με μαύρες μπότες και γυαλιά ηλίου, δημοσιεύοντας και την αντίστοιχη φωτογραφία στα social media.

Η νεαρή πρωθυπουργός έγραψε ότι θα γιορτάσει το καλοκαιρινό φεστιβάλ με οικολογική συνείδηση και απέσπασε ενθουσιώδη σχόλια για την εμφάνιση και το στυλ της.

Η Νο 1 πρωθυπουργός στον κόσμο», «Είναι θρύλος», «Bosslady» είναι μόνο μερικά από τα σχόλια που βρίσκονται κάτω από την ανάρτηση.

Prime Minister of Finland, Sanna Marin (left) at Flow festival in Helsinki

Source: Instagram pic.twitter.com/aW6jrthCgz