Σάντσεθ για email Πενταγώνου: Βασιζόμαστε μόνο σε επίσημα έγγραφα και θέσεις

Σε εσωτερικό σημείωμα γίνεται λόγος για την απροθυμία ή και άρνηση ορισμένων συμμάχων να παραχωρήσουν στις ΗΠΑ πρόσβαση, δικαιώματα βάσεων και υπερπτήσεων (ABO)
Άμεση ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ στο δημοσίευμα για το ενδεχόμενο τιμωρίας των χωρών μελών του ΝΑΤΟ που δεν «συνεργάστηκαν» με τις ΗΠΑ στον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Πέδρο Σάντσεθ είπε χαρακτηριστικά ότι «η Ισπανία δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει email, αλλά βασίζεται σε επίσημα έγγραφα και θέσεις» παίρνοντας θέση για το δημοσίευμα του Reuters.

Το δημοσίευμα αφορούσε ένα εσωτερικό email του Πενταγώνου που παρουσίαζε τις επιλογές για την «τιμωρία» συμμάχων του ΝΑΤΟ που, κατά την Ουάσιγκτον, δεν στήριξαν επαρκώς τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η αποβολή της Ισπανίας από τη Συμμαχία και η επανεξέταση της αμερικανικής θέσης σχετικά με τη βρετανική κυριαρχία στα νησιά Φώκλαντ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Σε εσωτερικό σημείωμα γίνεται λόγος για την απροθυμία ή και άρνηση ορισμένων συμμάχων να παραχωρήσουν στις ΗΠΑ πρόσβαση, δικαιώματα βάσεων και υπερπτήσεων (ABO) στο πλαίσιο του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε ανώνυμα.

Στο email επισημαίνεται ότι τα ABO αποτελούν «θεμελιώδη προϋπόθεση για το ΝΑΤΟ», ενώ οι σχετικές επιλογές φαίνεται να εξετάζονται σε υψηλό επίπεδο στο Πεντάγωνο. Μία από τις προτάσεις αφορά την απομάκρυνση «δύσκολων» χωρών από καίριες ή προβεβλημένες θέσεις μέσα στη Συμμαχία.

Reuters: Το Πεντάγωνο διερευνά το ενδεχόμενο «αποπομπής» της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ για τη στάση της στον πόλεμο στο Ιράν
Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά καιρούς έχει ασκήσει έντονη κριτική σε συμμάχους του ΝΑΤΟ για τη μη αποστολή ναυτικών δυνάμεων με στόχο τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Παρατείνεται για «τρεις εβδομάδες» η εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου, «πολύ καλή πιθανότητα» να υπάρξει συμφωνία μέσα στη χρονιά, λέει ο Τραμπ
Διαβεβαίωσε επίσης πως αναμένει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο «τις επόμενες εβδομάδες»
