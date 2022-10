Την οργή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλεί η επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον πολλών Ουκρανικών πόλεων, με πολλούς να χαρακτηρίζουν την επίθεση εναντίον αμάχων ως έγκλημα πολέμου, ενώ δεν λείπει και ο σκεπτικισμός για την τροπή που παίρνει πλέον ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τον Γάλλο πρόεδρο να κάνει λόγο για «εις βάθος μεταβολής της φύσης» της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, «εγκλήματα πολέμου» χαρακτηρίζει τις αδιάκριτες επιθέσεις της Ρωσίας κατά αμάχων, με ανάρτησή του στο Twitter ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, τονίζοντας ότι το ρωσικό καθεστώς θα λογοδοτήσει.

«Οι φρικτές επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου και άλλων πόλεων σε όλη την Ουκρανία δείχνουν την απόγνωση του Κρεμλίνου. Αυτές οι αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον αμάχων είναι εγκλήματα πολέμου. Παραμένουμε δεσμευμένοι να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και να καταστήσουμε υπόλογο το ρωσικό καθεστώς – θα το αντιμετωπίσουμε με τους εταίρους μας στην G7», αναφέρει ο Σαρλ Μισέλ.

