Τα αντίποινα της Ρωσίας για την επίθεση στη γέφυρα Κερτς στην Κριμαία ξεκίνησαν από το Κίεβο, με αιματηρό χτύπημα στην «καρδιά» της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Αλλά οι Ρώσοι δεν έμειναν εκεί. «Χτύπησαν» σε άλλες τέσσερις πόλεις. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 νεκρούς και 24 τραυματίες στο Κίεβο, αλλά εκτιμάται ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε διαμηνύσει ότι η Ρωσία θα αντιδράσει στην ανατίναξη της γέφυρας Κερτς, που ενώνει την Κριμαία με την Ουκρανία. Και ενώ όλοι περίμεναν πως τα αντίποινα θα αποφασίζονταν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό τον Ρώσο πρόεδρο, αυτά ξεκίνησαν πολλές ώρες νωρίτερα, το πρωί της Δευτέρας (10.10.2022). Με πρώτο στόχο το Κίεβο, που δέχτηκε επίθεση για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 3 μήνες.

Οι πρώτες αναφορές για εκρήξεις στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας έφτασαν περίπου στις 08:15 το πρωί. Ακολούθησαν επιθέσεις σε πολλές άλλες πόλεις, μετά από το Κίεβο.

Ο αρχηγός του στρατού της Ουκρανίας δήλωσε ότι εκτοξεύτηκαν 75 πύραυλοι από τη Ρωσία, οι 41 εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν.

BREAKING: Ukraine's military chief says of 75 rockets launched by Russia, 41 of them were intercepted. — The Spectator Index (@spectatorindex) October 10, 2022

Οι ρωσικές δυνάμεις, συμβολικά προφανώς, βομβάρδισαν και γέφυρα κοντά στο κέντρο του Κιέβου…

Kiev kent merkezine yakın bir noktadaki köprüde patlama meydana geldi https://t.co/83LGqBIaUp — AA Canlı (@AACanli) October 10, 2022

A video from the business center of #Kyiv. pic.twitter.com/1NcH9B4HUS — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Δημοσιογράφοι του AFP στο Κίεβο δήλωσαν ότι άκουσαν τουλάχιστον πέντε εκρήξεις και ότι στήλες καπνού υψώθηκαν στον αέρα στο Κίεβο. «Η Ουκρανία δέχεται επίθεση με πυραύλους, έχουμε πληροφορίες όσον αφορά πλήγματα σε πολλές πόλεις της χώρας μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο αξιωματούχος της προεδρίας Κίριλο Τιμοσένκο.

Στο Κίεβο, δημοσιογράφοι του AFP είδαν πολλά ασθενοφόρα στο κέντρο της πόλης να κατευθύνονται προς το μέρος όπου ακούστηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις γύρω στις 08:15 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος). Μεγάλες στήλες καπνού ήταν ορατές, ενώ στη συνέχεια ακούστηκαν δύο νέες εκρήξεις. Η τελευταία φορά που είχε πληγεί το Κίεβο ήταν στις 26 Ιουνίου.

Αρκετές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας και τις πόλεις Λβιβ, Τερνόπιλ, Ζιτόμιρ, Κμελνίτσκι, και Ντνίπρο, αφού η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι ενορχήστρωσε την ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε ζημιές σε σημαντική γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την χερσόνησο της Κριμαίας.

Ζελένσκι για εκρήξεις στο Κίεβο: Η Ρωσία επιχειρεί να μας εξαφανίσει «από προσώπου γης»

Από τον βομβαρδισμό σήμερα το πρωί του Κιέβου επλήγησαν κτίρια, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος διευκρίνισε ότι ορισμένα από τα κτίρια αυτά αποτελούν μέρος της “κρίσιμης σημασίας υποδομής” της πόλης.

Ο Κλίτσκο διευκρίνισε επίσης στην ανάρτησή του στο Telegram ότι πολλές εκρήξεις συγκλόνισαν την συνοικία Σεφτσενκίφσκι του Κιέβου σήμερα το πρωί, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 τραυματίστηκαν από τον βομβαρδισμό της περιοχής αυτής.

Σύμφωνα ωστόσο με την αστυνομία του Κιέβου, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν από τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα.

“Τα περισσότερα πλήγματα ήταν στο κέντρο της πρωτεύουσας”, διευκρίνισε η αστυνομία στη σελίδα της στο Facebook. “Προς το παρόν έχει γίνει γνωστό ότι 12 τραυματίστηκαν. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν”.

Ήταν εξαρχής δεδομένο πως υπάρχουν νεκροί, οι εικόνες των ειδησεογραφικών πρακτορείων είναι σοκαριστικές. Οι επιθέσεις έγιναν σε ώρες αιχμής, μια εκ των οποίων σε κεντρικό δρόμο, με θύματα αμάχους.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην κόκκινη γραμμή του μετρό του Κιέβου σταμάτησαν να λειτουργούν και ότι όλοι οι υπόγειοι σιδηροδρομικοί σταθμοί λειτουργούν τώρα ως καταφύγια, πρόσθεσε το Anadolu.

Traffic on the red line of the #Kyiv subway has been stopped. All subway stations are operating as bomb shelters. pic.twitter.com/dm5ft0z9ox — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Metro station in Kyiv where I am with my son now. Very crowded, lots of kids. People are calm, no panic. pic.twitter.com/IFkeresRsW — Inna Sovsun (@InnaSovsun) October 10, 2022

Βίντεο κατέγραψαν τη στιγμή των βομβαρδισμών στο Κίεβο, των πρώτων ύστερα από πολλούς μήνες. Στο ένα ακούγονται οι εκρήξεις την ώρα που ο παρουσιαστής του BBC μεταδίδει και στο δεύτερο μια νεαρή καταγράφει τα πάντα με το κινητό της και παρασύρεται από το ωστικό κύμα!

Άμεσα οι πολίτες οδηγήθηκαν στα καταφύγια και δόθηκε εντολή από την προεδρία να παραμείνουν εκεί. Μάλιστα στο NEXTA ανέβηκε βίντεο από τη στιγμή που παιδιά ψάλλουν τον εθνικό ύμνο της Ουκρανίας.

While #Russian invaders continue to terrorize #Kyiv, children in a shelter sing the anthem of #Ukraine. pic.twitter.com/XliwGXp9Gw — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ρωσικός πύραυλος έπληξε δρόμο στον οποίο βρίσκονται υπηρεσίες ασφαλείας και το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο δήμαρχος Κλίτσκο πρόσθεσε σε νεότερο μήνυμά του ότι οι κύριοι δρόμοι του Κιέβου έχουν αποκλειστεί από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ σημείωσε ότι η απειλή παραμένει για την ουκρανική πρωτεύουσα μετά τον συναγερμό που σήμανε για αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα και προειδοποίησε τους κατοίκους της να παραμείνουν στα καταφύγια.

Ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών Άντον Γκεραστσένκο διευκρίνισε επίσης ότι «ένας από τους πυραύλους προσγειώθηκε κοντά στο μνημείο Χρουσέφσκι στην Οδό Βολοντίμιρ. Έχουν σπεύσει τα σωστικά συνεργεία».