Σε δημοπρασία, Νταλί και Γκαλά με τα «κεφάλια τους γεμάτα σύννεφα»

Πρόκειται για το έργο «Couple aux têtes pleines de nuages» του 1937 (λάδι πάνω σε ξύλο) που προσφέρεται από τη συλλογή του Fondazione Isabella Scelsi, του ιδρύματος που δημιούργησαν οι απόγονοι του Ιταλού αριστοκράτη και μοντερνιστή μουσικοσυνθέτη Giacinto Scelsi. Ο συνθέτης ήταν συνδεδεμένος με τον κύκλο των Σουρεαλιστών από τότε που σπούδαζε μουσική στο Παρίσι τη δεκαετία του 1920 και περνούσε μέρες πολλές με τον Νταλί και την Γκαλά, όταν αυτοί έκαναν διακοπές στην Ιταλία στα τέλη της δεκαετίας του 1930, φιλοξενούμενοι του πάτρονα των Σουρεαλιστών, Edward James. Η ελαιογραφία ήταν κρεμασμένη στο καθιστικό του Ιταλού συνθέτη έως τον θάνατό του, το 1988. Στη συνέχεια, η οικία του μετατράπηκε σε μουσείο και το έργο δόθηκε δάνειο στο Museum of Modern and Contemporary Art of Trento and Rovereto.

Πιστεύεται -αν και δεν επιβεβαιώνεται- ότι ο Scelsi δεν ήταν ο αρχικός κάτοχος του έργου, ότι ο Νταλί το πρωτοέδωσε στον Γάλλο ποιητή Πολ Ελυάρ, πρώην σύζυγο της Γκαλά, ο οποίος το πώλησε στον Ιταλό συνθέτη (είναι γνωστή η τρικυμιώδης σχέση των τριών τους).

Όπως πολλά έργα του Νταλί, ο πίνακας υπογράφεται ως «Gala Salvador Dalí», μιας και ο Ισπανός θέλησε να τιμήσει τη σύζυγό του. Εκτέθηκε στη θέα του κοινού το 2004 στο Palazzo Grassi και το 2010 στο Palazzo Reale στο Μιλάνο. Συμπεριλήφθηκε στην έκθεση «Dalí/Duchamp» στη Royal Academy of Arts στο Λονδίνο και είναι η πρώτη φορά που θα δημοπρατηθεί.