Σε ισχύ η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ για εκεχειρία στον Λίβανο – Βομβαρδισμοί μέχρι και την τελευταία στιγμή

Σε ισχύ τέθηκε στις 04:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος) τα ξημερώματα σήμερα, Τετάρτη (27.11.24) η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και κλείστηκε χθες, Τρίτη, έπειτα από έναν χρόνο και πλέον ανταλλαγών πυρών στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο και δύο μήνες και πλέον ανοικτού πολέμου ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το ισχυρό λιβανικό ένοπλο κίνημα που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η συμφωνία, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και της Γαλλίας, ανακοινώθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και θα έχει μια αρχική διακοπή 60 ημερών στις μάχες που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες Λιβανέζους και έχει εκτοπίσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Θα επιτρέψει επίσης σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και από τις δύο πλευρές των συνόρων να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

The Residents of Southern Lebanon have started making their way back to their Homes after the announcement of the Ceasefire. pic.twitter.com/KDhPYHbWRp — OSINTdefender (@sentdefender) November 27, 2024

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία, που συνήφθη με τη διαμεσολάβηση και υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και της Γαλλίας, δεν δημοσιοποιήθηκε, ωστόσο αμερικανός αξιωματούχος αναφέρθηκε —υπό τον όρο να μην κατονομαστεί— στους όρους της κατά τη διάρκεια δηλώσεών του σε δημοσιογράφους.

Ακολουθεί σύνοψη των όρων, όπως τους περιέγραψε:

– Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν προθεσμία 60 ημερών για να αποσυρθούν προοδευτικά από τον νότιο Λίβανο.

– Οι μαχητές της Χεζμπολάχ υποχρεούνται επίσης να αποσυρθούν από τα νότια σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ και να αναδιαταχθούν βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

– Τα βαριά όπλα της Χεζμπολάχ πρέπει επίσης να αποσυρθούν από τη μεθόριο.

– Ο στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου θα αναλάβουν τον έλεγχο θέσεων του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ.

– Ο Λίβανος και το Ισραήλ διατηρούν το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο.

– Ο αμερικανός στρατός θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη στον στρατό του Λιβάνου, σε συνεργασία με τον γαλλικό.

– Στρατιωτική επιτροπή με τη συμμετοχή διαφόρων χωρών θα διαθέσει περαιτέρω υποστήριξη στον λιβανικό στρατό — εξοπλισμό, εκπαίδευση και χρηματοδότηση.

– Οι ΗΠΑ και η Γαλλία θα ενταχθούν σε τριμερή μηχανισμό που είχε δημιουργηθεί μετά τον πόλεμο του 2006 από την προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά), το Ισραήλ και τον Λίβανο.

– Ο μηχανισμός αυτός, στον οποίο πλέον θα προεδρεύουν οι ΗΠΑ, θα διατηρεί «απευθείας» επικοινωνία με τα διάφορα μέρη και θα επιτρέπει «κάθε φορά που διαπιστώνεται παραβίαση» της συμφωνίας, «ιδίως σοβαρή παραβίαση», να «αντιμετωπίζεται αμέσως», ώστε να αποφευχθεί κλιμάκωση.

Προειδοποιήσεις από το Ισραήλ στους πολίτες του Λιβάνου

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου να μην πλησιάζουν θέσεις του στη λιβανική επικράτεια, λίγη ώρα αφού τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

«Με την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και στη βάση των όρων της» οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «παραμένουν ανεπτυγμένες σε θέσεις τους στο εσωτερικό του νοτίου Λιβάνου», ανέφερε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ μέσω X. «Απαγορεύεται σ’ εσάς να κατευθυνθείτε σε χωριά όπου έχει διαταχθεί εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων ή προς δυνάμεις (του Ισραήλ) στην περιοχή», πρόσθεσε.

Πλήγματα μέχρι και την τελευταία στιγμή

Λίγο νωρίτερα, έγιναν ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε νότιο τομέα της Βηρυτού, σύμφωνα με πλάνα της τηλεοπτικής υπηρεσίας του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τουλάχιστον δύο πλήγματα έγιναν αντιληπτά στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, λίγη ώρα μετά την προειδοποίηση αραβόφωνου εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού στους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από δυο τομείς.

The Israel Defense Forces have issued Evacuation Warnings for two more additional Buildings in Beirut’s Southern Suburbs. These Warnings come just four hours before a Ceasefire between Israel and Hezbollah is set to begin. pic.twitter.com/EQXWhQkKZe — OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2024

Από την πλευρά του το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε drones εφόρμησης εναντίον «νευραλγικών στρατιωτικών στόχων» στο Τελ Αβίβ χθες Τρίτη το βράδυ, έπειτα από πολύνεκρους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό και την αναγγελία κατάπαυσης του πυρός.

«Σε ανταπόδοση για τη στοχοποίηση της πρωτεύουσας Βηρυτού και τις σφαγές αμάχων που διαπράχθηκαν από τον ισραηλινό εχθρό», η Χεζμπολά ανέφερε πως έστειλε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα να πλήξουν «νευραλγικούς στρατιωτικούς στόχους στην πόλη του Τελ Αβίβ και τα περίχωρά της», σύμφωνα με ανακοίνωση του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν.

ΟΗΕ: Θα χρειαστεί «δουλειά» για την εφαρμογή της συμφωνίας

«Αυτή η συμφωνία σηματοδοτεί την αφετηρία κρίσιμης διαδικασίας» για να αποκατασταθεί η ασφάλεια των αμάχων και στις δυο πλευρές της Μπλε Γραμμής —η μεθόριος Λιβάνου-Συρίας όπως έχει οριστεί από τον ΟΗΕ—, ανέφερε η κυρία Χένις-Πλάσχερτ σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

«Θα χρειαστεί πολλή δουλειά για να εξασφαλιστεί πως η συμφωνία θα αντέξει», πρόσθεσε, τονίζοντας πως «είναι απαραίτητη η σθεναρή δέσμευση αμφότερων των πλευρών».

Για την ειδική συντονίστρια, «είναι σαφές πως το status quo ante, η επιλεκτική εφαρμογή διατάξεων της απόφασης 1701 (σ.σ. του Συμβουλίου Ασφαλείας) το 2006, και μόνο η φραστική δέσμευση στους υπόλοιπους, δεν θα αρκέσει».

«Κανένα από τα μέρη δεν μπορεί να επιτρέψει νέα περίοδο ανειλικρινούς εφαρμογής (της συμφωνίας) με προκάλυψη την φαινομενική ηρεμία», επέμεινε.

Η απόφαση 1701, που αφορούσε το τέλος του προηγούμενου πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά το 2006, προέβλεπε ότι μόνο οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ και οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις θα παρέμεναν στον νότιο Λίβανο. Αλλά η Χεζμπολά διατήρησε τη στρατιωτική παρουσία της στην περιοχή αυτή και οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπολύουν από την 30ή Σεπτεμβρίου χερσαίες επιθέσεις για να την απωθήσουν.

Η ειδική συντονίστρια, ολλανδή φιλελεύθερη-συντηρητική πολιτικός 51 ετών, συνεχάρη τα μέρη που άδραξαν την ευκαιρία να κλείσουν το «καταστροφικό κεφάλαιο» του πολέμου και κάλεσε να υπάρξουν «στέρεες» ενέργειες για να «παγιωθεί» η συμφωνία.

Israel appears to be getting its last few “Licks” in before the announcement of the Ceasefire Agreement, with a Massive Wave of Strikes currently ongoing against the Southern Suburbs of Beirut. pic.twitter.com/gCa5ZhhsYm — OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2024

Μπάιντεν: Προσπάθεια για εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

«Ισραήλ και Λίβανος αποδέχτηκαν τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός», ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν το βράδυ της Τρίτης τονίζοντας ότι «αυτό είναι μια καλή είδηση».

Σε διάγγελμά του ανέφερε ότι «το Ισραήλ δεν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, ούτε ο λαός του Λιβάνου».

«Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος με τη Χεζμπολάχ, περισσότεροι από 70.000 Ισραηλινοί αναγκάστηκαν να ζήσουν ως πρόσφυγες στις χώρες τους και πάνω από 300.000 Λιβανέζοι αναγκάστηκαν επίσης να ζήσουν ως πρόσφυγες στη χώρα τους», τόνισε.

«Οι μάχες στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου θα τελειώσουν», διευκρίνισε και πρόσθεσε ότι «η συμφωνία εκεχειρίας προαναγγέλλει νέα αρχή για τον Λίβανο».

Για το σχέδιο της εκεχειρίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι τις επόμενες 60 ημέρες ο στρατός του Λιβάνου και οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας θα αναπτυχθούν και θα πάρουν τον έλεγχο της επικράτειάς τους για άλλη μια φορά.

«Δεν θα επιτραπεί η ανοικοδόμηση των υποδομών της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο», πρόσθεσε. «Και τις επόμενες 60 ημέρες το Ισραήλ θα αποσύρει σταδιακά τις δυνάμεις του».

Πρόσθεσε πως «ό,τι έχει απομείνει από τη Χεζμπολάχ και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις δεν θα επιτραπεί να απειλήσει ξανά την ασφάλεια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης, ότι οι ΗΠΑ με την υποστήριξη της Γαλλίας και άλλων συμμάχων «έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί».

Ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι θα γίνει προσπάθεια εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τις επόμενες ημέρες.

«Όπως ο λαός του Λιβάνου αξίζει ένα μέλλον ασφάλειας και ευημερίας, το ίδιο αξίζει και ο λαός της Γάζας» τόνισε.

«Οι άνθρωποι της Γάζας έχουν περάσει την κόλαση. Ο κόσμος τους καταστράφηκε. Πάρα πολλοί άμαχοι στη Γάζα έχουν υποφέρει πάρα πολύ. Η Χαμάς αρνείται επί μήνες και μήνες να διαπραγματευτεί μια κατάπαυση του πυρός και μια συμφωνία ομήρων», συμπλήρωσε.

Ο Αμπερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν μια ώθηση «τις επόμενες ημέρες» για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

President Biden announces that a ceasefire between Israel and Hezbollah in Lebanon will begin at 4 a.m. local time on Wednesday. He says this is “designed to be a permanent cessation of hostilities” across the Israel-Lebanon border, and details a 60-day plan to draw down the… pic.twitter.com/cdDBpMYWzo — CBS News (@CBSNews) November 26, 2024

Μακρόν: Ανοίγεται ο δρόμος για συμφωνία και στη Λωρίδα της Γάζας

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκρινε πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο πρέπει να «ανοίξει τον δρόμο» για να συναφθεί παρόμοια στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζεται για 418η ημέρα ο πόλεμος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η συμφωνία «πρέπει επίσης να ανοίξει τον δρόμο για μια κατάπαυση του πυρός που αναμένεται πολύ καιρό, μπρος στα απερίγραπτα δεινά του πληθυσμού στη Γάζα», ανέφερε ο κ. Μακρόν σε βίντεο που μεταφορτώθηκε από τις υπηρεσίες του στο X και απομαγνητοφώνησή του αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ελιζέ. Δείχνει, κατά την άποψη του αρχηγού του γαλλικού κράτους, «τον δρόμο του πολιτικού θάρρους» που αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να εξασφαλιστεί για «όλους στη Μέση Ανατολή ειρήνη και ασφάλεια με διάρκεια».

The Israel Defense Force has announced “Extensive Strikes” against Targets of the Hezbollah Terror Group within the Dahieh Suburb in Southern Beirut. pic.twitter.com/TfEvqyGkBM — OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2024

Χιλιάδες νεκροί και εκτοπισμένοι

Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 3.823 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον Λίβανο από τον Οκτώβριο του 2023, στη μεγάλη πλειονότητά τους από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο πόλεμος ανάγκασε άλλους περίπου 900.000 πολίτες του Λιβάνου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, κατά υπολογισμούς του ΟΗΕ.

Στην ισραηλινή πλευρά έχασαν τη ζωή τους 82 στρατιωτικοί και 47 πολίτες στις επιθέσεις και τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολά, κατά τον επίσημο απολογισμό.