Σεισμός 5,1 Ρίχτερ ταρακούνησε το Αζερμπαϊτζάν

Δυνατός σεισμός «χτύπησε» το Αζερμπαϊτζάν. Όπως ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η δόνηση έχει μέγεθος 5,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός που έπληξε το Αζερμπαϊτζάν σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 6 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος). Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα σύνορα με Γεωργία και Αρμενία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού μετρήθηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.1 in Azerbaijan 41 min ago pic.twitter.com/ykUFUqMNr5