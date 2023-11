Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και μεγάλες ζημιές σε κτίρια είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό 6,7 Ρίχτερ που ταρακούνησε νωρίτερα σήμερα (17.11.2023) το πρωί τις νότιες Φιλιππίνες, ανακοίνωσαν οι Αρχές της χώρας.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), ο σεισμός στις Φιλιππίνες, το μέγεθος του οποίου είχε αρχικά εκτιμηθεί στους 6,9 βαθμούς, σημειώθηκε στα ανοικτά του νησιού Μιντανάο και είχε εστιακό βάθος 60 χλμ. Το GFZ είχε υπολογίσει προηγουμένως το εστιακό βάθος στα 10 χλμ.

Ο Άντζελ Ντουγκαντούγκα, αξιωματούχος των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών στην παράκτια πόλη Γκλαν κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, δήλωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 18 άλλοι τραυματίστηκαν με βάση τις πρώτες αναφορές.

Από τον σεισμό, το κτίριο του δημαρχείου της πόλης υπέστη ζημιές ενώ διακόπηκε η ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τον ίδιο.

Παρά τη σφοδρότητα του σεισμού, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων PHIVOLCS και το Pacific Tsunami Warning Center δήλωσαν ότι δεν αναμένεται τσουνάμι.

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της αστυνομίας στην πόλη Κοροναντάλ, ο Αμόρ Μίο, δήλωσε ότι δεν έχουν λάβει αναφορές για θύματα ωστόσο οι Αρχές ελέγχουν ένα εμπορικό κέντρο, στο οποίο προκλήθηκαν ζημιές.

WATCH: Extremely chaotic scenes from a mall in General Santos City amid massive earthquake in Philippines pic.twitter.com/nMsYDmnxJg