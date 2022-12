Σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ «ταρακούνησε» το νοτιοδυτικό Μεξικό, σημαίνοντας συναγερμό στη χώρα καθώς η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην Πόλη του Μεξικού.

Ο σεισμός 6 βαθμών Ρίχτερ, όπως αναφέρει το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, σημειώθηκε την Κυριακή (11.12.2022) στο νοτιοδυτικό Μεξικό, 3 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του El Ticui στην πολιτεία Guerrero σε βάθος 19,8 χιλιομέτρων.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην Πόλη του Μεξικού. Η δήμαρχος της πόλης του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ ανέφερε στο Twitter ότι σε έναν πρώτο έλεγχο της πόλης με πτητικά μέσα δεν έχουν καταγραφεί ζημιές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πληροφορίες για ζημίες και σε άλλες περιοχές.

