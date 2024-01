Σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την επαρχία Σιντζιάνγκ της Κίνας. Η περιοχή που χτυπήθηκε από τον Εγκέλαδο βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Κιργιστάν.

Ο σεισμός της τάξης των 7,1 βαθμών σημειώθηκε στην επαρχία Σιντζιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας, κοντά στα σύνορα με το Κιργιστάν, σύμφωνα με το Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων της Κίνας (CENC).

To Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησαν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 129 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της πόλης Αϊκόλ, μεταδίδει το USGS, που υπολόγισε το εστιακό βάθος σε περίπου 13 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ωστόσο οι κάτοικοι βγήκαν τρομαγμένοι από τα σπίτια τους στους δρόμους.

An earthquake with a magnitude of 7 degrees occurred on the border of Kyrgyzstan and China. Underground tremors were also recorded in Kazakhstan and Uzbekistan.



Almaty residents took to the streets. pic.twitter.com/VVXLotmqbD