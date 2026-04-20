Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ «χτύπησε» τις ακτές της βορειοανατολικής Ιαπωνίας. Εξαιτίας του σεισμού τσουνάμι 80 και 40 εκατοστών αντίστοιχα, έχει ήδη χτυπήσει τις βόρειες ακτές της χώρας, ενώ και πιο μεγάλα κύματα αναμένεται να φτάσουν στις βόρειες ακτές. «Αναφέρονται ανθρώπινες και υλικές ζημίες», δηλώνει η πρωθυπουργός της χώρας.

Ο σεισμός έπληξε την περιοχή Τοχόκου της Ιαπωνίας στις 4:53 μ.μ. (ώρα Ιαπωνίας) τη Δευτέρα (20/4/2026), δηλαδή 10:53 ώρα Ελλάδος. Από την πρώτη στιγμή είχε εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι στις νομαρχίες Χοκάιντο, Ιβάτε και Αομόρι, ύψους έως και 3 μέτρων.

Ένα τσουνάμι ύψους 80 εκατοστών έπληξε το λιμάνι του Κούτζι στην επαρχία Ιβάτε, και η στάθμη του νερού συνεχίζει να ανεβαίνει. Ένα τσουνάμι ύψους 40 εκατοστών έπληξε επίσης το λιμάνι της Μιγιάκο στην επαρχία Ιβάτε.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι κύματα τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων (10 ποδιών) θα φτάσουν στις ακτές του Ειρηνικού των περιφερειών Χοκάιντο και Ιβάτε.

Εξαιτίας της προειδοποίησης για τσουνάμι πλοία και αλιευτικά απομακρύνονται από την ακτή, όπως φαίνεται σε βίντεο.

Earthquakes have occurred in Hokkaido, Aomori, and Iwate in Japan, and a tsunami warning is currently in effect.



Fishing vessels are evacuating offshore. pic.twitter.com/OiZWsjr1mk — おはよ!まいぶらざー (@OhayoMybrother) April 20, 2026

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του σεισμού από τα ψηλά κτίρια στο Τόκιο, σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων.

A 7.4 magnitude earthquake struck Japan



@Ghostcrawler: Earthquake in NE Japan felt in Tokyo. I’ve lived in SoCal, so not my first rodeo. (Some of the swaying is just me not being able to hold the phone steady.)pic.twitter.com/jySDEUz5PU https://t.co/ymLopjLMdg… — World News (@ferozwala) April 20, 2026

More Footage: A M7.4 earthquake struck off Hachinohe, Japan, triggering a tsunami alert. The first wave is expected at 08:34 UTC on Apr 20. #地震 #sismo https://t.co/iv9evIsyPH pic.twitter.com/bJBxHcmztg — GeoTechWar (@geotechwar) April 20, 2026

Παράλληλα σημειώνονται αρκετοί μετασεισμοί ανοικτά της ακτής Σανρίκου, μεγέθους 4,6 – 5,4 και 4,4 ρίχτερ. Το εστιακό βάθος του πρώτου σεισμού βρισκόταν στα 10 χιλιόμετρα, με το επίκεντρο να βρίσκεται 100 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Μιγιάκο, ανοικτά της ακτής Σανρίκου.

PRIMEIRAS IMAGENS



Um tsunami atinge o Japão após um forte terremoto de magnitude 7.4.



As primeiras ondas já invadem o Porto de Hachinohe, enquanto o alerta máximo se espalha pela região.#Tsunami #Earthquake #Japan pic.twitter.com/ab5DD7l9Hv — DENNYS ALERTS (@Dennys_Alerts) April 20, 2026

Δείτε live εικόνα από τις ακτές της Ιαπωνίας:

Japan coastline after 7.4 earthquake strikes https://t.co/B5hREyC7mT — Reuters (@Reuters) April 20, 2026

Αναφορές για τσουνάμι που εντοπίστηκε κοντά στις ακτές του Αομόρι

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση NHK, παρατηρήθηκε τσουνάμι σε απόσταση περίπου 50 χλμ. (31 μιλίων) από τις ακτές του Αομόρι, ενός νομού στο βόρειο τμήμα της κύριας νήσου της Ιαπωνίας.

Τα πρώτα κύματα έχουν φτάσει ήδη στις βόρειες ακτές της Ιαπωνίας, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία που προειδοποιεί ότι πρέπει να αναμένονται καταστροφές.

«Εκκενώστε αμέσως τις παράκτιες περιοχές και κινηθείτε προς ασφαλέστερες περιοχές, όπως υψώματα ή ασφαλή κτίρια. Τα κύματα του τσουνάμι μπορεί να πλήξουν επανειλημμένα. Μην εγκαταλείπετε τις ασφαλείς περιοχές μέχρι την άρση του συναγερμού», μετέδωσε νωρίτερα το ραδιοτηλεοπιτκό δίκτυο NHK διακόπτοντας την ροή του προγράμματος.

Το Σαββατοκύριακο μάλιστα κι’ άλλοι σεισμοί χτύπησαν την Ιαπωνία και αυτή την περίοδο γίνονταν προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών σε περιοχές που επλήγησαν από τους διαδοχικούς αυτούς σεισμούς.

«Αναφέρονται ανθρώπινες και υλικές ζημίες», δηλώνει η πρωθυπουργός

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, έχει συγκροτήσει μια ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του σεισμού.

Η Sanae Takichi, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα ηγέτης της χώρας τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, επανέλαβε επίσης την έκκληση προς τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να εκκενώσουν τις περιοχές, αναφέροντας σε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο:

«Προς το παρόν, έχουμε λάβει αναφορά ότι «επιβεβαιώνονται ανθρώπινες και υλικές ζημιές», αλλά από εδώ και πέρα θα λαμβάνουμε λεπτομερείς αναφορές και θα αντιμετωπίσουμε την αντιμετώπιση της καταστροφής».

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi urges people along the coastlines of north-eastern Japan to seek shelter at higher ground due to the tsunami threat after a 7.5 magnitude earthquake. pic.twitter.com/7Ai1bYMvfG — BREAKING NEWS (@fabio1971121971) April 20, 2026

Ο μοιραίος σεισμός της 11ης Μαρτίου 2011 στην Ιαπωνία

Η Ιαπωνία παραμένει τραυματισμένη από τον σεισμό μεγέθους 9 βαθμών της 11ης Μαρτίου 2011 που συνοδεύτηκε από τσουνάμι και προκάλεσε τον θάνατο ή την εξαφάνιση 18.500 ανθρώπων.

Εκείνος ο σεισμός που έπληξε τις ιαπωνικές ακτές στον Ειρηνικό προήλθε από το ρήγμα Νανκάι, μήκους 800 χιλιομέτρων στην ζώνη όπου η ωκεανική πλάκα της Θάλασσας των Φιλιππίνων βυθίζεται κάτω από την ηπειρωτική πλάκα επί της οποίας βρίσκεται η Ιαπωνία.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εκτιμά ότι ένας σεισμός στο ρήγμα του Νανκάι, που θα συνοδεύεται από τσουνάμι, μπορεί να σκοτώσει έως 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσει καταστροφές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ιαπωνία βρίσκεται στην ένωση τεσσάρων μεγάλων τεκτονικών πλακών, στην δυτική πλευρά της «ζώνης του πυρός» στον Ειρηνικό και είναι μεταξύ των χωρών με την μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στον κόσμο.

Στο αρχιπέλαγος των 125 εκατομμυρίων κατοίκων σημειώνονται περί τις 1.500 σεισμικές δονήσεις ετησίως. Οι περισσότερες είναι μικρές, αν και οι ζημιές ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία και το εστιακό βάθος.