Δεν υπάρχει πλέον απειλή για τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,5 βαθμών (κάποιες χώρες τον «δίνουν» και 7,6 ρίχτερ) που έπληξε το νησί Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες νωρίτερα σήμερα (2/12/2023), όπως ανακοίνωσε το Σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ.

«Με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, η απειλή για τσουνάμι από τον σεισμό αυτό έχει πλέον περάσει», είπαν, καθησυχάζοντας τον κόσμο στις Φιλιππίνες.

«Μικρές διακυμάνσεις της στάθμης της θάλασσας μπορεί να σημειωθούν σε ορισμένες παράκτιες περιοχές».

Ορισμένες περιοχές των Φιλιππίνων και οι ακτές της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας περίμεναν νωρίτερα ότι θα πληγούν από τσουνάμι, τα κύματα του οποίου θα είχαν ύψος ενός μέτρου ή και περισσότερο.

