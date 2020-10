Σεισμός: Αυξάνονται συνεχώς οι νεκροί στη Σμύρνη – Πάνω από 400 τραυματίες (pics, video)

Μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι ανοιχτά της Σάμου, οι ζημιές είναι μεγάλες και στην Τουρκία και ειδικά στη Σμύρνη, όπου υπάρχουν καταρρεύσεις δεκάδων κτιρίων. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 438 έχουν τραυματιστεί. Από αυτούς, πέντε χειρουργήθηκαν και οχτώ νοσηλεύονται σε εντατικές.

Σε επαρχίες της Σμύρνης, υπάρχουν συντρίμμια… παντού, έπειτα από τις καταρεύσεις κτιρίων. Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες τους ακόμα και μετά τη δύση του ηλίου σε 17 κτίρια.

Δείτε την στιγμή της κατάρρευσης ολόκληρης πολυκατοικίας:

BREAKING – Buildings collapsing in #Izmir (Turkey) after a powerful earthquake in #Samos, Greece. pic.twitter.com/op9Zgw9h7R