Ο σεισμός, που είχε μικρό εστιακό βάθος, σημειώθηκε 26 χλμ. νοτιοδυτικά της πόλης Τζαβανρούντ, στην επαρχία Κερμανσάχ, ανέφερε το USGS. Ο τραιγκός απολογισμός μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Ο Σαέμπ Σαρινταρί, επικεφαλής του τμήματος επειγόντων περιστατικών του πανεπιστημίου ιατρικών επιστημών της Κερμανσάχ, δήλωσε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna πως η σεισμική δόνηση προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό 241, εκ των οποίων οι έξι σοβαρά.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι νεκροί είναι μια έγκυος και ένας 70χρονος που υπέστη καρδιακή προσβολή.

Σε προηγούμενο απολογισμό ο κυβερνήτης της επαρχίας, Χαουσάνγκ Μπαζβάντ, είχε δηλώσει πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 90 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο κυβερνήτης δήλωσε σε ένα άλλο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το Tasnim, πως έχει διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα σε πολλά χωριά λόγω της σεισμικής δόνησης.

Ο επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου στην επαρχία Κερμανσάχ, Μοχαμάντ Ρεζά Αμιριάν, δήλωσε πως τη σεισμική δόνηση ακολούθησαν 21 μετασεισμοί.

Είπε πως υπάρχουν προβλήματα με την παροχή πόσιμου νερού λόγω των ζημιών που υπέστησαν ορισμένα χωριά.

Ένα κέντρο διαχείρισης κρίσης, στο οποίο έχει ανατεθεί ο συντονισμός των επιχειρήσεων διάσωσης, έχει δημιουργηθεί στην πόλη Τζαβανρούντ. Τα νοσοκομεία και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, δήλωσε ο κυβερνήτης Μπαζβάντ.

Ωστόσο ο διευθυντής της υπηρεσίας καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, Ρεζά Μαχμουντιάν, διαβεβαίωσε πως η κατάσταση είναι «υπό έλεγχο» και ότι δεν είναι απαραίτητο να ζητηθεί η βοήθεια γειτονικών επαρχιών.

People in Javanrud near the epicenter of tonight’s quake in Kermanshah province western Iran. Last November quake was in the same area, the epicenter was in Ezgeleh (see map) this area is near Halabja in Iraq pic.twitter.com/0mTckWuJ9X

— Fazel Hawramy (@FazelHawramy) August 25, 2018