Ο νέος σεισμός, μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (28.11.2019) στην Αλβανία, προκαλώντας ξανά τρόμο και πανικό. Ο ισχυρός μετασεισμός σημειώθηκε περίπου στις 12:20 και οι εικόνες από το νοσοκομείο Δυρραχίου αποτυπώνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο πως ο φόβος έχει «φωλιάσει» σε όλη τη χώρα.

Εικόνες που μετέδωσαν αλβανικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν γιατρούς, ασθενείς και συνοδούς, που βρίσκονταν στο νοσοκομείο του Δυρραχίου την ώρα του νέου σεισμού, να τρέχουν πανικόβλητοι να απομακρυνθούν από το κτίριο.

Panic in #Durres, 4.9 magnitude #earthquake damages hospital, doctors and patients take to the streets. #Albania #PrayForAlbania – @LastQuake pic.twitter.com/vTokQfUrjJ

— Xhildinho Z (@xhildinho) November 28, 2019