Η Ιαπωνία ταρακουνήθηκε από τον μεγάλο σεισμό μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που άφησε πίσω της δυο νεκρούς και τεράστιες καταστροφές.

Λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα τοπική ώρα, χτύπησε ο σεισμός και η γη άρχισε να σείεται στην επαρχία Ισικάουα στην Ιαπωνία, σπέρνοντας τον πανικό, στα κεντρικά και βόρεια της χώρας, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Μέσα σε δευτερόλεπτα από το χτύπημα του Εγκέλαδου, κτίρια κατέρρευσαν κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, με μέγεθος 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Οι Αρχές εξέδωσαν άμεσα προειδοποίηση για τσουνάμι, ενώ τα πρώτα κύματα χτύπησαν τη δυτική ακτογραμμή της Ιαπωνίας.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις δέκα χιλιόμετρα, μεγάλη διάρκεια και έγινε αισθητός, απ’ άκρη σε άκρη, στην Ιαπωνία. Οι Αρχές κάλεσαν εκατομμύρια κατοίκους κοντά στις ακτές, να απομακρυνθούν άμεσα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει ή υποστεί ζημίες.

Effect of the earthquake that hit Central Japan today: roads cracking and pavements rising.



Other footage from Ishikawa

Kanazawa Station , showing extreme tremors and people fleeing for cover. Very scary indeed.#japan #earthquake #Tsunami pic.twitter.com/Zrp2hOiGmP — Ⓧ (@Pinkiliciouus) January 1, 2024

Χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, λόγω εκτεταμένων βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Δρόμοι άνοιξαν στα δύο, δρομολόγια τραίνων και πτήσεις, ματαιώθηκαν.

«Έτρεμε όλο το σπίτι»

Τις δραματικές στιγμές της σεισμικής δόνησης περιέγραψε στο MEGA ο Ιωάννης Λαντούρης, Έλληνας κάτοικος Ιαπωνίας που ζει κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

«Έτρεμε ολόκληρο το σπίτι. Μένουμε σε μονοκατοικία και δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω, επειδή δεν μπορούσες να σταθείς στα πόδια σου. Το πάτωμα αρχίζει να πηγαίνει πάνω-κάτω. Το ψυγείο, το οποίο το έβλεπα από την κουζίνα, ήταν 120 κιλά ψυγείο, το οποίο χοροπήδαγε στο πάτωμα», ανέφερε.

🚨BREAKING: Japan just got hit by a 7.8 earthquake folllwed by a 6.2.



Tsunamis are starting to arrive.



We must stand with the people of Japan , during this tough time in which they are experiencing a Tsunami and earthquake.

May God protect the children mothers & people of Japan from the Tsunami #Japan #earthquake



Ishikawa prefecture, west coast of Japan experienced 7.4 magnitude earthquake and numerous after shocks. First major Tsunami warning has been issued since 2011. Just watching this would score the living daylights out of you. pic.twitter.com/uWPDaDGFSr — Boat boy (╹◡╹) (@CaptainKantor) January 1, 2024

Στην Ιαπωνία βρέθηκε για την αλλαγή του χρόνου και ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«Μεγάλος σεισμός 7,6 Ρίχτερ μας κούνησε στην Ιαπωνία. Προειδοποίηση για τσουνάμι 5 μέτρα. Είμαστε καλά. Μοναδική εμπειρία η επίσημη προειδοποίηση για το σεισμό, που έφθασε σε όλα τα κινητά, σε δημόσιο χώρο, 1 λεπτό πριν την άφιξη των σεισμικών κυμάτων», ανέφερε ο σεισμολόγος.

Η Ιαπωνία βρίσκεται στην ηφαιστειακή ζώνη του Ειρηνικού Ωκεανού, γνωστή και ως «Δαχτυλίδι της Φωτιάς», στη συμβολή τριών τεκτονικών πλακών.

Δύο νεκροί, άγνωστος αριθμός αγνοουμένων

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τις ιαπωνικές Αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά το χτύπημα του εγκέλαδου στην Ιαπωνία.

Ο αριθμός των αγνοουμένων είναι άγνωστος, με τις τοπικές Αρχές να αναφέρουν πως εκατοντάδες σπίτια έχουν καταρρεύσει, ενώ πάνω από 55.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα.