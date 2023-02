Μετά τον φονικό σεισμό σε Τουρκία – Συρία, πολλά είναι τα μικρά παιδιά που έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια. Οι διασώστες τα βοηθούν να απεγκλωβιστούν με ασφάλεια και εκείνα κλαίνε τρομαγμένα, ανήμπορα να κουνηθούν χωρίς την βοήθειά τους.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του κόσμου, βλέπουμε τα παιδάκια να βγαίνουν από τα χαλάσματα μετά τον σεισμό στην Τουρκία, με χαλάσματα με ορισμένα από αυτά να ρωτούν «που είναι η μαμά μου» και άλλα να αγκαλιάζουν τους διασώστες με δάκρυα και τρόμο στα μάτια τους.

"Where is my mum?" A girl asks rescuers, after being pulled alive from the rubble caused by Turkey quake on Monday



Turkey's southeastern city of Hatay lying on the border with Syria is among the cities struck hardest by the earthquake.#TurkeyEarthquake #syriaearthquake pic.twitter.com/xvlJ9s1LvB