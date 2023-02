Τα σωστικά συνεργεία στην Τουρκία προσπαθούν να βρουν επιζώντες έξι ολόκληρη μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που άφησε πίσω του πάνω από 20.000 νεκρούς.

Οι έρευνες έχουν δυσκολέψει πολύ καθώς ο χρόνος δεν αποτελεί σύμμαχο όμως ακόμη και ετσι συμβαίνουν και θαύματα όπως στην περίπτωση ενός βρέφους δυο μηνών και μιας πενταμελούς οικογένειας/

Το δύο μηνών βρέφος διασώθηκε μετά από 128 ώρες κάτω από τα ερείπια στην επαρχία Χατάι, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu καθώς και ένα ζευγάρι από την επαρχία Αντιγιαμάν.

