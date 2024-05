Ο πρόεδρος του Ιράν είναι νεκρός – Εικόνες από το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Ραϊσί

Νεκρός είναι ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος μαζί με άλλους αξιωματούχους επέβαινε σε ελικόπτερο το οποίο και συνετρίβη.

Το επίσημο πρακτορείο της χώρας και ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο 63χρονος πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Εμπραχίμ Ραϊσί, που εξελέγη το 2021, ο 60χρονος υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, που ανέλαβε το αξίωμα επίσης το 2021, και άλλοι αξιωματούχοι που επέβαιναν σε ελικόπτερο Bell 212 το οποίο συνετρίβη χθες Κυριακή σε ορεινή περιοχή υπό πολύ κακές καιρικές συνθήκες είναι όλοι νεκροί.

Ο αντιπρόεδρος του Ιράν επιβεβαιώνει τον θάνατο του προέδρου Ραΐσι στη συντριβή του ελικοπτέρου με ανάρτησή του στο X.

#Iran‘s President Ebrahim Raisi, Foreign Minister Hossein Amirabdollahian and a group of officials accompanying them were martyred in a helicopter crash in northwestern Iran. — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 20, 2024

«Ο Πρόεδρος του Ιράν, ο υπουργός εξωτερικών και μια ομάδα αξιωματούχων που τους συνόδευαν μαρτύρησαν μετά από συντριβή ελικοπτέρου στο βορειοδυτικό Ιράν», αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Martyred while serving nation: President Raisi dies in helicopter crashhttps://t.co/919q5Wb1Ea pic.twitter.com/KMCYX6PEke — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 20, 2024

Στο αεροσκάφος που συνετρίβη επέβαιναν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Hossein Amirabdollahian, ο κυβερνήτης της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν Malek Rahmati και ο Mehdi Mousavi, ο επικεφαλής της φρουράς του Raisi. Τους συνόδευε επίσης ο Mohammad Ali Al-e-Hashem, εκπρόσωπος του Ανώτατου Ηγέτη στην επαρχία.

Η κυβέρνηση του Ιράν συνεδρίασε εκτάκτως υπό τον πρώτο αντιπρόεδρο Μουχάμαντ Μουχμπάρ και με βάση όσων ισχύουν στη χώρα, θα αναλάβει πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

BREAKING: Iran’s Vice President Muhammad Mukhbar is set to take over as acting president, pending the approval of the Supreme Leader, following the death of Ebrahim Raisi in a helicopter crash, with the constitution stipulating a new president must be elected within 50 days. pic.twitter.com/mfeam8ig1N — The Spectator Index (@spectatorindex) May 20, 2024

Οι εικόνες που έρχονται από το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για κάτι διαφορετικό. Το ελικόπτερο έχει καταστραφεί ολοσχερώς, παντού υπάρχουν συντρίμμια και καμένα κομμάτια.

Image of a moving person has reportedly been seen by Rescuers in the Forest near the Crash Site of Iranian President Ebrahim Raisi’s Helicopter crash; however, it is Unknown if it is one of the Passenger or another Rescuer.

Below are images from the helicopter crash pic.twitter.com/vGgAHkmc35 — ELKANA JACOB 🇰🇪 (@ElkanaJacobKE) May 20, 2024

🚨 First close up picture from the Raisi helicopter crash site in Iran, released by the official media pic.twitter.com/7iAZ4ooCmJ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 20, 2024

Το πρακτορείο ειδήσεων MEHR μετέδωσε ότι «όλοι» οι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο «έγιναν μάρτυρες».

Την ίδια πληροφορία έδωσε ιρανός αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Νωρίτερα ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου Πιρχουσέιν Κουλιβάντ επιβεβαίωσε μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση ότι δεν εντοπίστηκε καμιά ένδειξη ζωής στον τόπο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο.

Αξιωματούχος είχε δηλώσει νωρίτερα στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι δυστυχώς φαίνεται πως όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί, προσθέτοντας ότι το ελικόπτερο κάηκε ολοσχερώς.

«Πηγή θερμότητας που υπάρχουν υποψίες πως είναι τα συντρίμμια ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί», είχε εντοπίσει στη διάρκεια της νύχτας τουρκικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) τύπου Akıncı.

Akinci UAV identifies source of heat suspected to be wreckage of helicopter carrying Iranian President Raisi and shares its coordinates with Iranian authorities pic.twitter.com/0tZtMc5oaP — Anadolu English (@anadoluagency) May 20, 2024

Το ελικόπτερο που συνετρίβη σε ορεινή περιοχή κοντά στην Τζόλφα, στα σύνορα με το Αζαρμπαϊτζάν είναι καμένο ολοσχερώς, είχαν αναφέρει διεθνή μέσα.