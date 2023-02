Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν θαμμένοι στα χαλάσματα μετά τον φονικό σεισμό στη νοτιοανατολική Τουρκία και την βορειοδυτική Συρία. Διασώστες από όλο τον κόσμο έχουν σπεύσει να βοηθήσουν, και οι Έλληνες αποθεώνονται στο Twitter από τους Τούρκους πολίτες.

Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της Τουρκίας και έστειλε δυνάμεις προκειμένου να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ. Η χώρα μας έχει στείλει την 1η και 2η ομάδα της ΕΜΑΚ, ενώ από το βράδυ της Τετάρτης (08.02.2023) στην γειτονική χώρα βρίσκεται και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης. Και οι κινήσεις αυτές της Αθήνας φαίνεται πως έχουν συγκινήσει πολλούς Τούρκους πολίτες, οι οποίοι μας ευχαριστούν στο Twitter με μηνύματα ακόμα και στα ελληνικά.

«Θα μείνεις πάντα φίλος στα μάτια μου», «Καλώς ήρθατε», «Ευχαριστώ πολύ», «Thank you, Teşekkürler, Ευχαριστώ, Filos», «Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή», «Epharisto poli file, ευχαριστώ πολύ γείτονα». Είναι μόνο κάποιες από τις αναρτήσεις στα ελληνικά που έγιναν για άλλη μια φορά από Τούρκους χρήστες του twitter για την βοήθεια της Ελλάδας προς την Τουρκία.

Δείτε μερικά από τα μηνύματα στο Twitter:

We will not forget this day never . Thank you