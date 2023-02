Χιλιάδες πολίτες παραμένουν θαμμένοι στα χαλάσματα μετά τον φονικό σεισμό στη νοτιοανατολική Τουρκία και την βορειοδυτική Συρία. Την συμπαράσταση τους αυτές τις κρίσιμες στιγμές δείχνουν έμπρακτα πολλές χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, στέλνοντας πυροσβέστες και διασώστες προκειμένου να βοηθήσουν στον εντοπισμό επιζώντων.

Ένα 24ωρο μετά το χτύπημα του σεισμού των 7,8 Ρίχτερ σε Τουρκία και Συρία, ο μακάβριος απολογισμός συνεχίζει να ανεβαίνει. 2.921 άνθρωποι, όπως αναφέρουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία, σκοτώθηκαν στην Τουρκία και 1.444 στην Συρία. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, προκειμένου να ανασύρουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτούς που παραμένουν ακόμα ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Τουρκίας και έστειλε πυροσβέστες και διασώστες.

Μητέρα γέννησε κάτω από τα χαλάσματα – Η στιγμή που σώζουν το μωρό και η ίδια πεθαίνει

Κάθε παιδί, κάθε γυναίκα ή άνδρας που βγαίνει από τα ερείπια, είναι μια αχτίδα ελπίδας για τους συγγενείς όσων αγνοούνται, μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ. Η ελληνική αποστολή, που αποτελείται από 28 μέλη και δύο σκύλους διάσωσης, ξεκίνησε χθες (06.02.2023) για την Τουρκία και πρόκειται να ξεκινήσει σήμερα (07.02.2023) να συνδράμει τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται σε πόλη κοντά με την Συρία.

Βίντεο από την διάσωση παιδιού στο Χατάι – Ήταν εγκλωβισμένο στα ερείπια για 28 ώρες

Στην γείτονα χώρα έχει μεταβεί μια ομάδα 21 πυροσβεστών από την 1η ΕΜΑΚ, με δύο διασωστικούς σκύλους και ειδικό διασωστικό όχημα. Την ομάδα συνοδεύει ένας Αξιωματικός-Μηχανικός του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει. Η ελληνική αποστολή έχει επίσης πέντε γιατρούς και διασώστες του ΕΚΑΒ που ανήκουν στο Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών. Σημειώνεται ότι μαζί με την ελληνική αποστολή για την Τουρκία, αναχώρησε και ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμιος Λέκκας.

Δείτε φωτογραφίες από την ελληνική αποστολή:

Ο Ευθύμης Λέκκας μίλησε το πρωί της Τρίτης (07.02.2023) στο MEGA και περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Τα κτήρια έχουν καταρρεύσει, ενώ οι θερμοκρασίες βρίσκονται κάτω από το μηδέν και βρέχει. «Θα πρέπει να διατρέξουμε μεγάλα τμήματα της καταστραφείσας περιοχής. Θα πρέπει να εντοπίσουμε το είδος της βοήθειας που χρειάζεται, το είδος της παρέμβασης, την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας που είναι πολύ κομβικό σημείο», δήλωσε.

Σύμφωνα με όσα έχουν προγραμματιστεί, η ελληνική αποστολή θα παραμείνει στην Τουρκία για μία εβδομάδα, ωστόσο, εάν χρειαστεί, θα παραμείνει για παραπάνω ημέρες.

Μετά τον σεισμό παγκόσμιο κύμα συμπαράστασης έχει φτάσει στην Τουρκία, με τους ηγέτες δεκάδων χωρών να εκφράζουν την αμέριστη στήριξή τους και να αποστέλλουν ειδική βοήθεια. Ειδικό υλικό και ανθρώπινο δυναμικό έχουν στείλει ΗΠΑ, Ρωσία, Βρετανία, Ισραήλ, Μεξικό, Πακιστάν και τουλάχιστον 16 χώρες της ΕΕ.

Δείτε φωτογραφίες από τις άλλες αποστολές:

Η αποστολή της Ρωσίας

Η αποστολή της Σερβίας

Η αποστολή του Ισραήλ

Η αποστολής της Ρουμανίας

Η αποστολή του Πακιστάν

Η αποστολή της Γερμανίας

Διασώστης από το Μεξικό

Την ώρα που ο απολογισμός από τους ισχυρούς σεισμούς σε νοτιοανατολική Τουρκία και βορειοδυτική Συρία, τα social media έχουν κατακλυστεί από βίντεο που δείχνουν την μάχη που δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων.

Σε πολλά βίντεο, βλέπουμε τα παιδάκια να βγαίνουν από τα χαλάσματα και ορισμένα, με δάκρυα στα μάτια, ρωτούν «που είναι η μαμά μου». Άλλα παιδάκια αγκαλιάζουν τους διασώστες και κλαίνε γοερά.

Δείτε βίντεο:

“Where is my mum?” A girl asks rescuers, after being pulled alive from the rubble caused by Turkey quake on Monday



Turkey’s southeastern city of Hatay lying on the border with Syria is among the cities struck hardest by the earthquake.#TurkeyEarthquake #syriaearthquake pic.twitter.com/xvlJ9s1LvB