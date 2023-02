Συγκινεί η ιστορία ενός ακόμα απεγκλωβισμού στην Τουρκία, καθώς πρωταγωνίστρια της διάσωσης ήταν μια γάτα.

Συγκεκριμένα, τέσσερις μέρες μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία ένας φοιτητής απεγκλωβίστηκε από το διαμέρισμά του στην Αντιόχεια, αφού απαίτησε να σωθεί πρώτα η γάτα του, η Τσιλέκ.

Ο 20χρονος Κερέμ Τσετίν εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σπιτιού του κατά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, αλλά ο ίδιος ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία, αφού περιορίστηκε σε έναν στενό χώρο παρέα με την Τσιλέκ (που στα ελληνικά σημαίνει φράουλα).

Όταν οι διασώστες τον εντόπισαν 5 μέρες μετά τον σεισμό ο φοιτητής της Ιατρικής ζήτησε να βγει πρώτα η Φράουλα, που ο ίδιος την είχε τυλίξει σε μια κουρτίνα.

When a local rescue team found university student Kerem Cetin under rubble in Turkey's Hatay, the earthquake victim immediately asked them to save his cat before pulling him out #earthquakeinturkey

