Αυξάνεται συνεχώς ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 6,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε αργά χθες Παρασκευή (3.11.2023) το βράδυ την περιοχή Τζάτζαρκοτ του δυτικού Νεπάλ, με την τελευταία επίσημη ενημέρωση να κάνει λόγο για 143 νεκρούς, ενώ δεκάδες άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Πιο αναλυτικά, το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο του Νεπάλ ανακοίνωσε πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,4 βαθμών ενώ το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) εκτίμησαν πως η δόνηση ήταν μεγέθους 5,6 βαθμών.

Σύμφωνα με το αμερικανικό USGS, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 18 χιλιόμετρα.

Περιφερειακοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως έχει χαθεί η επικοινωνία με τη σεισμόπληκτη περιοχή, όπου περίπου 190.000 κάτοικοι είναι διασκορπισμένοι σε ορεινές κοινότητες.

Κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στο επαρχιακό δίκτυο δυσχεραίνουν την πρόσβαση σωστικών συνεργείων στις σεισμόπληκτες περιοχές. Έχουν εκφραστεί φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό αναμένεται να αυξηθεί και άλλο.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Πούσπα Καμάλ Νταχάλ, εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για τις απώλειες ζωών και τις καταστροφές, ενώ έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιήσουν αμέσως ομάδες διάσωσης και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Rescue workers in Nepal began digging through the rubble of collapsed houses with their hands, searching for survivors after the country's worst earthquake in eight years killed at least 137 people and shook buildings as far away as New Delhi https://t.co/PJ7yDkqcSd pic.twitter.com/MIuFAE2x2Y