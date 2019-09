Σεισμός τώρα στην Αλβανία: Μετράνε τις πληγές τους οι γείτονες – Εκατοντάδες ραγισμένα σπίτια! video

Στους 105 ανέρχονται πλέον οι τραυματίες από τις δύο σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν στην Αλβανία το απόγευμα του Σαββάτου (21.9.2019), ενώ σοβαρές είναι και οι υλικές ζημιές.

Σύμφωνα, λοιπόν, με νεότερα στοιχεία από το υπουργείο Υγείας της Αλβανίας 105 άνθρωποι τραυματίσθηκαν ελαφρά. Από αυτούς οι 74 μεταφέρθηκαν για περίθαλψη στα νοσοκομεία στα Τίρανα και το Δυρράχιο.

Ο υπουργός Άμυνας Ολτα Χάτσκακα, σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, ανακοίνωσε πως 7 κτίρια υπέστησαν ζημίες στα Τίρανα και το Δυρράχιο και περίπου 130 σπίτια έχουν ρωγμές και ζημιές σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας, στο Δυρράχιο, στο Φιέρι και στο Ελμπασάν.

The #earthquake causes damage to the building of the Geology Dept of University of #Tirana, #Albania. #tërmet – @LastQuake pic.twitter.com/RzlYUcLWpN

