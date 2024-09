Σενάρια χερσαίας εισβολής του Ισραήλ στον Λίβανο – Στέλνει άλλες δύο ταξιαρχίες εφέδρων στα βόρεια σύνορα

Το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο πυροδοτεί η απόφαση του ισραηλινού στρατού να επιστρατεύσει άλλες δύο ταξιαρχίες εφέδρων που θα ανατεθούν στα βόρεια σύνορα «για επιχειρησιακές δραστηριότητες».

Η κίνηση αυτή στα σύνορα με τον Λίβανο «θα επιτρέψει τη συνέχιση της μάχης εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, την άμυνα του κράτους του Ισραήλ, και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι του βορείου Ισραήλ να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο στρατός.

Όμως και ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι συνομιλώντας με στρατιώτες της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας κατά τη διάρκεια μιας άσκηση προσομοίωσης χερσαίας επίθεσης στον Λίβανο υπονόησε πως μια τέτοια κίνηση είναι σφόδρα πιθανή.

«Μπορείτε να ακούσετε τα αεροπλάνα από πάνω, επιτιθέμεθα όλη μέρα. Τόσο για να προετοιμάσουμε την περιοχή για την πιθανότητα εισόδου σας [στο Λίβανο], όσο και για να συνεχίσετε να προκαλείτε πλήγματα στη Χεζμπολάχ», είπε ο Χαλέβι.

