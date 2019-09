Σεργκέι Πετρόφ: Διεθνές ένταλμα σύλληψης του Ρώσου μεγιστάνα

Τον περασμένο Ιούνιο η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας άσκησε ποινική δίωξη εναντίον του Σεργκέι Πετρόφ, καθώς ο ιδρυτής της μεγαλύτερης εταιρείας εμπορίας αυτοκινήτων Rolf, θεωρήθηκε ύποπτος για την μεταφορά χρηματικού ποσού 4 δισεκατομμυρίων ρουβλίων (60,7 εκατομμυρίων δολαρίων) στους λογαριασμούς της κυπριακής εταιρείας Panabel Limited.

Σύμφωνα με την εκδοχή της Ανακριτικής Επιτροπής, για τον σκοπό αυτό είχε συνταχθεί εκ των προτέρων μια ψεύτικη συμφωνία βάση της οποίας η εταιρεία Rolf θα αποκτούσε από την κυπριακή εταιρεία μετοχές της Rolf estate, η αξία των οποίων υπερτιμολογήθηκε.

Sergei Petrov the billionaire Russian car-dealer and ex-lawmaker accused of smuggling $60 million says he doesn't fear extradition, @PjotrSauer reportshttps://t.co/0eLoNWc5tq

