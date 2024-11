Σερβία: 14 νεκροί από την κατάρρευση οροφής στον σιδηροδρομικό σταθμό – Ημέρα πένθους το Σάββατο για την χώρα

Με αναμμένα κεριά και λουλούδια στα χέρια, κάτοικοι του Νόβι Σάντ και των γύρω πόλεων της Σερβίας, λένε «αντίο» στους 14 ανθρώπους που σκοτώθηκαν σήμερα (01.11.2024) μετά από κατάρρευση τμήματος οροφής στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Από την κατάρρευση της οροφής του σιδηροδρομικού σταθμού, 3 άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Σερβίας, με τους 2 να βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Η κυβέρνηση της χώρας κήρυξε για αύριο ημέρα πένθους σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στην πόλη Νόβι Σαντ που έγινε το δυστύχημα, το πένθος θα διαρκέσει 3 ημέρες.

Το σοκαριστικό ατύχημα στον πρόσφατα ανακαινισμένο σιδηροδρομικό σταθμό της Σερβίας έγινε σήμερα το μεσημέρι, τη στιγμή που πολλοί άνθρωποι βρισκόντουσαν στο σημείο.

Δείτε την στιγμή που πέφτει το τμήμα της οροφής:

#BREAKING #Serbia JUST IN: Footage shows the moment the canopy collapsed in Novi Sad, resulting in the deaths of eight people.



President of Serbia, Aleksandar Vučić, will soon arrive in Novi Sad; later, he will address the nation.https://t.co/pLXCoJIfCJ pic.twitter.com/DxsWWdj4Ws