Σερβία: Δεκατέσσερις νεκροί από κατάρρευση στέγης σιδηροδρομικού σταθμού – Η σοκαριστική στιγμή που τους πλακώνει

H στέγη πάνω από την είσοδο σιδηροδρομικού σταθμού στην πόλη Νόβι Σαντ της Σερβίας, κατέρρευσε την Παρασκευή (01.11.2024), σκοτώνοντας τουλάχιστον 14 άτομα.

Δύο άτομα που βρίσκονταν στον σιδηροδρομικό σταθμό, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε βαριά κατάσταση μετά την πτώση της στέγης, ανέφερε ό υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς είπε ότι τουλάχιστον άλλα τέσσερα άτομα έχουν νοσηλευτεί με σοβαρά τραύματα, ενώ οι διασώστες έχουν έρθει σε επαφή με δύο άτομα που εξακολουθούν να είναι θαμμένα κάτω από κομμάτια τσιμέντου.

Ασθενοφόρα και άλλες ομάδες έκτακτης ανάγκης στάλθηκαν στον σταθμό του κέντρου της πόλης και μπουλντόζες αφαιρούσαν τα συντρίμμια αναζητώντας επιζώντες.

Πλάνα από κάμερες παρακολούθησης έδειξαν ανθρώπους να μπαίνουν και να βγαίνουν από το κτίριο και να κάθονται σε παγκάκια λίγο πριν καταρρεύσει ξαφνικά πάνω τους η στέγη του κτιρίου, το οποίο είχε ανακαινιστεί πρόσφατα.

