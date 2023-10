Το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ο υπεύθυνος για τις ένοπλες συγκρούσεις στο βόρειο Κόσοβο, στις 24 Σεπτεμβρίου, Μίλαν Ραντόιτσιτς.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι αφού πραγματοποιήθηκε έρευνα στο διαμέρισμα του Μίλαν Ραντόιτσιτς, ο Ανώτατος Γενικός Εισαγγελέας Βελιγραδίου διέταξε την προσαγωγή του Σέρβου υπεύθυνου για τις συγκρούσεις στο Κόσοβο.

Μάλιστα το δικαστήριο της Σερβίας αποφάσισε την προφυλάκισή του για διάστημα 48 ωρών.

Στις 29 Σεπτεμβρίου, ο Μίλαν Ραντόιτσιτς ανέλαβε την ευθύνη για την οργάνωση και την επίθεση κατά της αστυνομίας στο χωριό Μπάνισκο, στο βόρειο Κόσοβο.

Την ίδια μέρα παραιτήθηκε από τη θέση του αντιπροέδρου της «Σερβικής Λίστας», του μεγαλύτερου κόμματος των Σέρβων του Κοσόβου, που έχει την υποστήριξη του Βελιγραδίου.

Footage captured by a drone shows that Belgrade-backed criminal Milan Radoicic, was hiding in the Banjska Monastery after the terrorist attack against the Kosovo Police.



It was reported last night that he was wounded during the fights. pic.twitter.com/lFjA7vZxit