«Σφαγέας ο Ερντογάν»! Νέα επίθεση Νετανιάχου στον «σουλτάνο»

Η κόντρα μεταξύ των δύο ηγετών άρχισε το Σάββατο όταν ο Ερντογάν είχε αποκαλέσει «τρομοκράτη» τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, με τον Νετανιάχου να απαντά σήμερα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν «σφαγέα».

«Ο Ερντογάν δεν έχει συνηθίσει να του αντιμιλούν. Θα πρέπει να το συνηθίσει όμως. Αυτός που έχει καταλάβει τη Βόρεια Κύπρο και την περιοχή των Κούρδων και σφαγιάζει αμάχους στην Αφρίν, δεν πρέπει να κάνει διαλέξεις ηθικής και αξιών σε μας», αναφέρει η ανάρτηση.

PM Netanyahu: Erdogan is not used to being talked back to. He should start getting used to it. He who occupies Northern Cyprus and the Kurdish region and butchers civilians in Afrin should not lecture us about morality and values.

