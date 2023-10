Πολλές είναι οι φριχτές ιστορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου από τους τρομοκράτες της Χαμάς στα κιμπούτς στο Νότιο Ισραήλ.

Ανάμεσα σε αυτές η ιστορία της 80χρονης γιαγιάς Καρμέλα και της 12χρονης εγγονής της Νόγια Νταν που μαρτύρησαν στα χέρια των δήμιων τους. Και οι δυο μέλη μιας πενταμελούς οικογένειας που ζούσε σε δυο διαφορετικά σπίτια στο ίδιο κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ και απήχθη από τους τρομοκράτες στις 7 Οκτωβρίου.

Η μητέρα των παιδιών ήταν μόνη στο ένα από τα δυο σπίτια όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν σε αυτό. Ήταν η μόνη που γλίτωσε γιατί κλειδώθηκε μέσα σε ένα «ασφαλές δωμάτιο» στο σπίτι της για 8 ώρες ακούγοντας τους τρομοκράτες να βρίζουν και να σκοτώνουν ανθρώπους.

Μίλησε για τελευταία φορά με τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος ήταν στο σπίτι με τα δύο παιδιά τους, το πρωί εκείνου του Σαββάτου.

Ήδη από τις πρώτες ώρες οι συγγενείς των ανθρώπων αυτών είδαν ένα βίντεο μικρής διάρκειας με τον πατέρα και τα παιδιά την ώρα που τους είχαν αρπάξει οι ένοπλοι. Σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι βρήκαν τις σορούς της 12χρονης και της 80χρονης γιαγιάς της. Τα υπόλοιπα τρία μέλη της οικογένειας εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η Νόγια ήταν ένα τρυφερό και ευαίσθητο παιδί με αυτισμό που λάτρευε τον Χάρι Πότερ. Αλλά δυστυχώς τα μαγικά του δεν έφτασαν ως την ίδια…

We are devastated to announce that Noya and her grandmother Carmela’s bodies were discovered yesterday.



Thank you to all of you who shared her story to help us bring her home.



Our hearts are broken 💔. https://t.co/1I9r4fibsP