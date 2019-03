Σφαγή στη Νέα Ζηλανδία: Καταδικάζει σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της Ελλάδας

Τον αποτροπιασμό για την τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Ζηλανδία και την αλληλεγγύη στις οικογένειες των θυμάτων εκφράζει σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στην Ελλάδα.

Ύστερα από εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλοπούλου, η Πρέσβυς της Ελλάδος στην Καμπέρα, η οποία είναι παράλληλα διαπιστευμένη στη Νέα Ζηλανδία, μετέφερε, προς την Γενική Κυβερνήτη της χώρας και τον Λαό της Νέας Ζηλανδίας, τον αποτροπιασμό του Έλληνα Προέδρου για την ειδεχθή πράξη τυφλής βίας και θρησκευτικού μίσους σε βάρος αθώων πολιτών, καθώς και τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.

Την αλληλεγγύη του προς το λαό της Νέας Ζηλανδίας εξέφρασε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,με ανάρτησή του στο Twitter.

«Είναι καθήκον μας να υποστηρίζουμε την ανεκτικότητα και τη θρησκευτική ελευθερία, και να εκφράζουμε τις φωνές μας ενάντια στον ακροδεξιό εξτρεμισμό και το ρατσιστικό μίσος», σημειώνει ο πρωθυπουργός.

Την οδύνη του για την επίθεση εξέφρασε νωρίτερα από τη Θράκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης το ΚΚΕ και ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

Στην Ελλάδα, οι σκέψεις μας είναι με όλους εκείνους που υποφέρουν εξαιτίας της τρομοκρατικής επίθεσης κατά των τζαμιών στη #Christchurch στη Νέα Ζηλανδία, σημείωσε ο Σταύρος Θεοδωράκης.

In Greece, our thoughts are with all those who are suffering because of the horrific terrorist attack against mosques in #Christchurch, New Zealand. Dear @jacindaardern please accept my heartfelt condolences.

— Stavros Theodorakis (@St_Theodorakis) March 15, 2019